برای کسب نخستین مدال تاریخ شنای ایران به دوحه آمده ام/ در بخش تیمی شانس زیادی برای حضور در فینال داریم

محمدعلیرضایی شناگر رشته 50 متر قورباغه ایران، در گفتگو با خبرنگاراعزامی مهربه بازیهای آسیایی قطر، با بیان اینکه از شرایط آمادگی خوبی برخوردارم، اظهار داشت : ازیکسال پیش تمرینات منظمی داشته ایم و به جرات می توانم بگویم بهترین دوران تمرینی ام را دراین سال سپری کرده ام. کادر فنی هم دراین مدت زحمات زیادی کشیدند و منتظرم فرصتی دست دهد تا این زحمات را به نتیجه برسانم.

وی درمورد حریفان آسیایی خود در این بازیها گفت: "کیتاشیما" از ژاپن دارنده دو مدال طلای المپیک در رشته های 100 و 200 متر، شناگران چینی و یک قزاق به نام "تولی پوری یاکوف" حریفان اصلی من در این مسابقات هستند.

علیرضایی اظهار داشت: اختلاف رکوردها در این رشته بسیارکم و فاصله ها نزدیک است. درحقیقت تمام کسانی که به فینال می رسند به طوریکسان شانس کسب مدال دارند.

شناگرتیم ملی ایران با بیان اینکه از روز دوم کارم را آغاز خواهم کرد گفت : امیدواری زیادی برای رسیدن به فینال دارم . تمام تلاشم این است که اولین مدال تاریخ شنای ایران را بدست آورم و برای همین هم به دوحه آمده ام .

وی با بیان اینکه امیدوارم اگر این تیم در دوحه نتیجه نگرفت بازهم ازسوی مسئولین کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی حمایت شود، اظهار داشت: ما در دوره قبل بازیهای آسیایی شرکت نکردیم اما این بار با اعزام هشت شناگرموافقت شد که این نشان دهنده پیشرفت شنای ایران است . این مهم در بازیهای غرب آسیا بدست آمد. در آن بازیها تیم ایران توانست نیمی ازمدالها را از آن خود کرده و توانایی خود را به مسئولین ثابت نماید.

قهرمان رشته قورباغه ایران آخرین رکورد خود را 28 ثانیه و 45 صدم ثانیه ذکرکرد و گفت: این رکورد درمسابقات جهانی ثبت شده است. رکورد المپیک در این رشته 27 ثانیه است. درمجموع امیدوارم شرایطم طوری باشد که بتوانم رکورد پائین تری را در دوحه کسب کنم و شانس مدالم را افزایش دهم.