۲۸ کشته و زخمی در ۳روز/ جاده یاسوج به سمیرم بحرانی ترین محور

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- پژمان امیدی: کهگیلویه و بویراحمد با داشتن جاده های کوهستانی همه ساله شاهد تلفات و مصدومیت های فراوان در این حوزه بوده و این آسیب به نحوی است که جاده های این استان بیش از ۲۸ کشته و مصدوم را از ساعت ۲۰ شامگاه پنجشنبه گذشته تا امروز داشته است و شاید با افزایش حجم تردد خودرو و نزدیکی به فصل سرما افزایش این حوادث را شاهد باشیم.

در این بین عوامل انسانی و زیرساختهای جاده ای در کنار هم این وضعیت ناگوار را به وجود آورده اند و به نظر می رسد حل این معضل نیازمند توجه ویژه ای است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کهگیلویه وبویراحمد شامگاه پنجشنبه ۱۸ آبان ماه، از واژگون شدن خودروی سمند در محور گچساران به یاسوج (نزدیک به دوراهی بیدزرد) و کشته شدن ۵ سرنشین سمند خبر داد.

جلال پورانفرد افزود: این حادثه در ساعت ۱۹و۲۳ دقیقه پنجشنبه ۱۸ آبان ماه سال جاری رخ داد و متاسفانه هر ۵ نفر سرنشین سمند جان باختند.

پورانفرد خاطرنشان کرد: در پی اعلام این خبر به مرکز پیام ۱۱۵، بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس از پایگاه های اورژانس امامزاده جعفر(ع)، شهری گچساران و جاده ای باشت و یک دستگاه آمبولانس از هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

پورانفرد تصریح کرد: تکنسین های اعزامی در صحنه حادثه اقدامات اولیه حیاتی ازجمله "cpr پیشرفته" را در آمبولانس انجام دادند و اعلام کردند به علت مکانسیم آسیب، هر ۵ نفر جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در این حادثه ۲ زن، ۲ مرد و یک کودک جان خود را از دست دادند.

همچنین پورانفرد از برخورد دو دستگاه خودروی سواری در شهر یاسوج خبر داد و گفت: ساعت ۲۲:۴۵ دقیقه جمعه شب، بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی تیبا با پژو ۴۰۵ در خیابان شهدای پنج یاسوج، هفت نفر زخمی شدند که با حضور به موقع اورژانس ۱۱۵، مصدومان به بیمارستان شهید بهشتی یاسوج منتقل شدند.

جلال پورانفرد گفت: ساعت ۲۳ شامگاه جمعه نیز برخورد خودرو جک با یک دستگاه پراید در شهر چرام، ۹ مصدوم برجای گذاشت.

همچنین صبح شنبه واژگونی خودروی سواری پراید در جاده روستایی شهرستان دنا منجر به مصدومیت شدید راننده شد.

۳ کشته و ۳ مصدوم در جاده یاسوج به اصفهان

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: وقوع دو حادثه رانندگی در جاده یاسوج به اصفهان ۳ کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت.

جلال پوران فرد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حادثه نخست که ساعت ۲۲ و ۱۰ دقیقه شنبه در "تنگ رواق" اتفاق افتاد، بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو پارس یک نفر مجروح شد.

پوران فرد به حادثه دوم در مسیر یاسوج به اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: در حادثه دیگر که ساعت ۲۳ و ۵ دقیقه (شنبه ۲۰آبان) نزدیک دوراهی "کریک" رخ داد، بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با خودروی پراید، ۳ نفر (یک زن، یک مرد و نوزاد یک ماهه) در دم جان خود را از دست دادند و ۲ نفر دیگر مصدوم شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان گفت: مجروحان این دو حادثه رانندگی با تلاش نیروهای امدادی اورژانس ۱۱۵ و هلال احمر، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین های فوریت های پزشکی، به بیمارستان شهید بهشتی یاسوج منتقل شدند.

مرگ ۹۱ نفر در جاده های استان بر اثر حوادث رانندگی

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه وبویراحمد از فوت ۹۱ نفر طی شش ماه ابتدایی سال جاری در جاده های استان خبر داد.

کامروز امینی افزود: ۷۸ درصد فوتی ها مربوط به جاده های برون شهری بوده است و همچنین ۷۱ مورد از فوتی ها در مسیرهای برون شهری، ۱۵ مورد مربوط به جاده های درون شهری و ۵ مورد فوتی در جاده های روستایی گزارش شده است.

امینی ابراز داشت: از ۹۱ مورد فوتی حوادث رانندگی جاده های استان طی شش ماهه اخیر، ۶۱ درصد مربوط به شهرستان های بویراحمد و دنا، ۱۱ مورد شهرستان گچساران و ۱۹ مورد مربوط به کهگیلویه است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان ابراز داشت: فروردین ماه با ۲۰ مورد، مرداد ماه با ۱۸ مورد و خرداد ماه با ۱۷ مورد در صدر ماه های پر تلفات سال قرار گرفتند.

امینی به زمان وقوع تصادفات منجر به فوت اشاره کرد و گفت: ۶۴ درصد از تصادفات فوتی در روز، ۳۰ درصد در شب و ۶ درصد در زمان غروب یا طلوع آفتاب اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به جامعه آماری این حوادث به لحاظ جنسیت گفت: از تعداد ۹۱ نفر فوتی حوادث جاده ای شش ماهه نخست امسال، ۶۵ نفر مرد و ۲۶ نفر زن بوده اند و همچنین ۵۴ درصد این تعداد را متاهلین تشکیل می دهند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تصریح کرد: ۵۴ مورد از فوتی های حوادث رانندگی شش ماهه اخیر در محل حادثه، ۲۸ نفر در بیمارستان و ۹ نفر مربوط به زمان انتقال است.

امینی به حوزه مصدومین ناشی از حوادث رانندگی اشاره کرد و گفت: دو هزارو ۸۰۲ مورد تعداد مصدومین ناشی از حوادث رانندگی در استان طی شش ماهه ابتدایی سال جاری است که افزایش ۲۱.۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

وی افزود: تعداد مصدومین ناشی از حوادث رانندگی در شش ماهه ابتدایی سال قبل دو هزارو ۳۱۱ نفر بود.

فاصله شاخص آسفالت راه روستایی استان با میانگین کشوری

برخی از کارشناسان کمبود زیرساختهای جاده ای در استان را یکی از عوامل بروز تصادفات جاده ای می دانند. اگرچه پروژه های زیادی در این حوزه تعریف شده اما به دلیل کمبود اعتبار سرعت پیشرفت این پروژه ها مطلوب نیست.

معاون ساخت و توسعه راه های کهگیلویه وبویراحمد گفت: استان همچنان به لحاظ شاخص آسفالت راه روستایی نسبت به میانگین کشوری فاصله زیادی دارد، و بیش از نیمی از مجموع چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی در این استان خاکی است.

محمد راستا افزود: در حال حاضر افزون بر ۵۰۰ کیلومتر جاده روستایی در سطح استان برای بهسازی و آسفالت در دست اجرا است که حدود ۱۰۰ کیلومتر آن تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی ابراز داشت: جاده روستاهای منطقه سیلاب وکلوار تا امامزاده شاه قاسم به طول ۵۰ کیلومتر یکی دیگر از مهمترین راه های روستایی در حال اجرا است.

راستا با بیان اینکه طرح ملی جاده ارتباطی پاتاوه - دهدشت تا سال ۱۳۹۲ تعطیل بود و مردم منطقه نیز هیچ امیدی برای ساخت و افتتاح آن نداشتند، گفت: در سفر استانی سال گذشته رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت به استان بر شتاب بخشی در اجرای آن تاکید شد.

راستا با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کیلومتر بزرگ راه در سطح استان در حال ساخت است، تصریح کرد: تا سال ۹۲ کمتر از ۵۰ کیلومتر بزرگراه در استان ساخته شده بود و ظرف چهار سال گذشته افزون بر ۹۰ کیلومتر به این میزان اضافه شده است.

معاون ساخت و توسعه راه های استان خاطرنشان کرد: طول راههای اصلی، فرعی و بزرگراه از مجموع حدود ۶ هزار کیلومتر راه در استان، افزون بر یکهزار و ۵۵۰ کیلومتر است.

راستا برخی از طرح های مهم راهسازی در حوزه راه های اصلی را شامل جاده یاسوج - سی سخت، باباکلان- گچساران - چرام، باغچه سادات - سرفاریاب و جاده ملی پاتاوه - دهدشت عنوان کرد.

معاون ساخت و توسعه راه های استان گفت: در حال حاضر عملیات ساخت ۳۰ کیلومتر از جاده باباکلان- گچساران و چرام در حال اجرایی شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر، شناسایی علل بروز حوادث ناگوار رانندگی در استان مستلزم بررسی میزان خطای انسانی در بروز این حوادث تاو همچنین این مسئله است که در حوزه های زیرساختی چه میزان شاهد تحقق حذف و اصلاح نقاط حادثه خیز بوده ایم و شاید جاده هایی که جان می گیرند، در کنار پروژه هایی که جان نمی گیرند، داستان های تلخ تری از حوادث جاده ای را در آینده رقم بزنند.