برپایی۲۶۰ایستگاه پذیرایی از زائران پیاده درجاده های منتهی به مشهد

حسین رضایی ظهر شنبه در گفتگو باخبرنگار مهر در خصوص خدمت رسانی به زائران پیاده امام رضا(ع) اظهار کرد: خدمت رسانی به زائران پیاده در جاده های منتهی به مشهد با همکاری مردم انجام می شود و به عنوان مثال در بخش درمانی حدود ۱۸۰ میلیارد هزینه می کنیم که تا کنون ۱۰۰ میلیارد تومان آن توسط خیرین تامین شده است.

وی افزود: زائران پیاده از استان هایی همچون مازندران، سمنان، خراسان شمالی و جنوبی تقریبا از هفته گذشته پیاده روی خود را به مقصد مشهد آغاز کرده اند و هم اکنون حدود ۲۰۰ هزار نفر از این زائران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی اسکان داده شده اند.

سخنگوی جمعیت خدمت گزاران زائران پیاده امام هشتم (ع) تصریح کرد : همچنین جمعیتی ۱۲ هزار نفری زائران استان های مختلف کشور از ۶ محور اصلی مشهد در حال حرکت به سمت هستند که برای مدیریت ورود این زائران و خدمت رسانی به آن ها اقدامات زیادی توسط استانداری خراسان رضوی صورت گرفته و توسط معاونت زیارت کنترل و نظارت می شود.

رضایی تصریح کرد: در این راستا جمعیت خدمت گزاران ستاد خود را در خیابان نخریسی مشهد فعال کرده و آماده خدمت رسانی به زائران هستند.

وی ادامه داد: امسال پیش بینی می شود از ۱۷ استان کشور حدود ۳۲۰ هزار زائر پیاده وارد مشهد شوند که خدمات متفاوتی از قبیل خدمات جاده ای و اسکان به آنها ارائه می شود. در خصوص خدمات جاده ای نیز ۱۶۰ ایستگاه پذیرایی از زائران فعال شده و تا روز های پایانی ماه صفر ۱۰۰ ایستگاه صلواتی دیگر فعال خواهند شد.

رضایی با اشاره به اینکه در روزهای پایانی ماه صفر حضور زائران در مبادی ورودی بیشتر و فعالیت ایستگاه های صلواتی برای خدمات رسانی به زائران پیاده امام هشتم (ع) پر رنگ تر می شود گفت: ایستگاه های صلواتی تا ۸۲۰ کیلومتری محورهای خراسان رضوی مستقر شده اند که تقریبا از خراسان شمالی شروع می شوند.

سخنگوی جمعیت خدمت گزاران زائران پیاده امام هشتم (ع) بیان کرد: همچنین با توجه به حضور گسترده و هم زمان زائران در برخی از شهرهای کشور ایستگاه های موقتی به منظور ارائه خدمات به زائران ایجاد شده اند اما ایستگاه های منتهی به مشهد نظیر قوچان، چناران، فریمان، تربت حیدریه تا زمان خروج زائران مستقر هستند.

وی ابراز کرد: در این ایستگاه ها خدمات رفاهی، درمانی و اسکان به زائران ارائه می شود همچنین ایجاد سایت جمعیت خدمت گذاران به منظور تسهیل شرایط اسکان زائرین با استقبال خوبی رو به رو شد و هم اکنون ۹۰ هزار نفر در این سایت ثبت نام کرده اند.

رضایی خاطرنشان کرد: در مجموع ظرفیت ۱۱۰ هزار نفری را در بحث اسکان زائران پیش بینی کرده ایم.

سخنگوی جمعیت خدمت گذاران زائران پیاده امام هشتم (ع) با تاکید بر نقش مهم نیرو های انتظامی در مدیریت زائران پیاده امام هشتم (ع) در جاده ها افزود: یکی از مهم ترین خدمات جمعیت خدمت گزاران در بحث انتظامی است که تمامی محورها توسط واحد انتظامات جمعیت سه هزار نفری خدمت گزاران متشکل از نیروهای بسیجی، سپاهی و انتظامی بازنشسته مدیریت می شود.

وی تصریح کرد: به دلیل فراهم نبودن امکانات زیر ساختی در شهرهای دیگر به زائران توصیه می شود که پیاده روی خود را از خراسان رضوی آغاز کنند خصوصا برای زائرانی که از شهر های دوری همچون آذربایجان به مشهد می آیند.