توجه به نیازمندان اولویت اول وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم علوم پزشکی شیراز افزود: تعصب ایمانیه به دانشگاه مانند تعصب ما به فرزند است و با اینکه دو معاونت از جانب وزیر پیشنهاد شد قبول نکرد.

وی ادامه داد: سخت بود اما مجبور شدیم با توجه به تاکید خود دکتر ایمانیه این کار را انجام دهیم .

قائم مقام وزیر بهداشت تاکید کرد: با دانشگاه علوم پزشکی شیراز صادق بودیم و تحت تاثیر هیچ فشاری نبودیم و این انتخاب با انجام بررسی گروه های مختلف انجام شد.

وی یادآور شد: در این کشور هرکاری که انجام شود گروهی حرف خواهند زد اما به طور حتم دکتر ایمانیه بیش از گذشته کمک می کند.

حریرچی افزود: تعداد دانشگاههایی که مبانی علمی در حال جاری است اندک است که یکی از آنها دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

قائم مقام وزیر تاکید کرد: به رتبه های کشوری توجه نکنید بلکه باید مباحث بین المللی را دنبال کرد و در کشور هم باید در سه رتبه اول باشید.

وی یادآور شد: اگر در مباحث سیاسی رقابت سالم باشد همه چیز با همدلی انجام می شود و در بهداشت و درمان گروه های سیاسی خیلی نقش ندارند زیرا همه در علوم پزشکی حضور دارند.

حریرچی ادامه داد: اگر همه باهم باشیم با هرنگاه سیاسی و جناحی به طور حتم به چشم انداز آینده خواهیم رسید.

قائم مقام وزیر بهداشت تصریح کرد: استان فارس از لحاظ اشتغال و گردشگر فاصله دارد و در حوزه بهداشت و درمان نیز باید با اولویت نیازمندان کار کرد.

حریرچی یادآور شد: پزشک خانواده مربوط به فارس نیست و بیش از ۵۵ درصد مردم کشور تحت پوشش قرار دارند و وزارتخانه هیچ انتخابی غیر از نظام ارجاع ندارد.

قائم مقام وزیر بهداشت تصریح کرد: پولی که دولت در بیمه ها هزینه کرده در فارس و مازندران بیشتر از کل کشور است بنابراین اینکه می گویند فارس تحت فشار است چنین نیست.