اعزام ۲۴ کاروان زائران پیاده امام هشتم(ع) به مشهد

حجت‌الاسلام سیدکاظم سالاری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با اربعین حسینی(ع) و به همت روحانیون مستقر و هجرت اداره تبلیغات اسلامی بردسکن۲۴ کاروان زائران پیاده امام هشتم (ع) پیاده روی خود را به سوی مشهد آغاز کردند.

وی افزود: این کاروان ها در مجموع۱۵۰۰ نفر جمعیت دارند که از روستاها، مراکز بخش و شهر بردسکن بوده و حرکت خود را از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز کرده اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بردسکن هدف از راه اندازی کاروان های پیاده رضوی را تهذیب و تزکیه نفس جوانان و شرکت در مراسم عزاداری و سوگواری امام رضا(ع) و حضرت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع)عنوان کرد و افزود: امسال تعداد کاروان های پیاده افزایش چشمگیری داشته و باید تمهیدات خاصی در مسیر حرکت کاروان ها اندیشیده شود.

وی گفت: دو کاروان دوچرخه سوار نیز روز یکشنه با بدرقه مسئولان به سمت مشهد حرکت خواهند کرد.