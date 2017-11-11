بازگشت ۷۵ درصد زوار اربعین به کشور/آمارها در حال افزایش است

به کزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عسگر نجفی با اشاره به بازگشت زوار اظهار داشت:امسال نظم، انضباط و آرامش مثال زدنی در مراسم اربعین حاکم بود و طی چهار روز و ۵ شب گذشته بازگشت ها وضعیت خاصی پیدا کرده و موج بازگشت شکل گرفته است.

وی با اشاره به فراهم بودن امکانات در پایانه های مرزی و خودروهای حمل و نقل عمومی افزود: از زوار درخواست داریم با آرامش حرکت کنند و اگر کسی قصد دارد از اتوبوس های بین شهری استفاده کند، به پایانه های مرزی مراجعه کنند.

حجت الاسلام نجفی با اشاره به ساماندهی اتوبوس های بین شهری در پایانه های مرزی برای انتقال زوار به استان های خود، گفت: حدود ۷۵ درصد از زوار اربعین حسینی تا امروز به کشور بازگشته اند.