پیام مساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق انتظار با نفوذ امواج ناپایدار و کم دامنه به جو استان ضمن افزایش ابر وقوع ناپایداریهای جوی در برخی نقاط شمالی استان گزارش شد.
وی اضافه کرد: پیشبینی میشود این وضعیت طی امروز در بخشهایی از استان و به صورت پراکنده و عمدتا در مناطق شمالی و مرکزی استان و بر روی دریا تداوم داشته باشد.
مساعدی ادامه داد: از اواخر وقت امروز همزمان با خروج این امواج از استان و استقرار یک توده هوای پرفشار بر جو استان، سرعت وزش باد شمال غربی ابتدا در سواحل شمالی و سپس در سواحل مرکزی و جنوبی استان افزایش قابل ملاحظهای خواهد یافت.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر افزود: در پی آن خلیج فارس طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه مواج پیشبینی میشود و دمای هوا نیز طی هفته آینده به طور نسبی کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: برای ساعات آینده آسمان استان قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی افزایش ابری و در برخی نقاط بارش پراکنده باران و رعد و برق و احتمال وزش تندباد لحظه ای و از فردا وزش باد و در برخی نقاط گرد و خاک پیشبینی میشود.
مساعدی گفت: جهت باد غالبا شمال شرقی تا شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و در هنگام ناپایداری جوی گاهی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت و فردا شمال غربی با سرعت ۱۸ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر اظهار داشت: ارتفاع موج دریا نیز بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در هنگام وزش تندباد لحظهای تا ۱۲۰ سانتیمتر و از فردا ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.
