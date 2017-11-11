سرهنگ رضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به بازگشت زائران اربعین، محورهای مواصلاتی همدان در حال حاضر از ترافیکی نیمه سنگین و روان برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای آغاز طرح اربعین تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۵۷۹ هزار تردد در این محورها ثبت شده است، افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش داشته است.

سرهنگ عزیزی افزود: آمار کشته های تصادفات فوتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کاهش ۶۱ درصدی در سطح استان برخوردار بوده و تعداد مجروحان تصادفات این محورها با سال گذشته برابر است.

سرهنگ عزیزی علت اصلی تصادفات را در این مدت ناشی از خواب آلودگی و خستگی دانست و با توجه به طی مسافت طولانی پیاده روی توسط زائران در کشور عراق و عدم استراحت کافی، از رانندگان خواست تا پس از استراحت کافی طی مسیر کنند و خودرو خود را قبل از حرکت چک کرده و از آماده به کار بودن آنان اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلیس راه استان همدان از رانندگان خواست تا با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به توصیه های ترافیکی، تعامل و همکاری لازم را ماموران پلیس راه در طول مسیر داشته باشند.