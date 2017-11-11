برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی اعلام شد/معرفی کتابهای برتر

به گزارش خبرنگار مهر ، علاوه بر فعالیت های کتاب محوری که در اداره کل کانون فارس برگزار می شود تمامی مراکز فرهنگی هنری کانون فارس در ۳ پایگاه کتابخانه های ثابت،سیار و پستی با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی از ۲۰ تا ۲۶ آبان ماه میزبان اعضای کانون و دانش آموزان مدارس هستند.

زهرا افتخاری، مدیر کل کانون فارس ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: برنامه سفر کتاب که هدف آن معرفی بهترین های حوزه کتاب برای خانواده ها و بچه ها است امسال نیز در مراکز فرهنگی هنری کانون فارس انجام می پذیرد. همچنین کانون فارس در این هفته میزبان دو نویسنده حوزه کودک و نوجوان است که با حضور این نویسندگان جشن امضای کتاب هایشان نیز با حضور اعضا، دانش آموزان و اعضای انجمن ادبی سروناز در اداره کل کانون فارس صورت می گیرد.

افتخاری همچنین از اجرای فعالیت های کتاب محور در مراکز فرهنگی هنری کانون در سراسر استان فارس خبر داد و گفت: قصه گویی، بحث کتاب، برپایی نمایشگاه، معرفی کتاب، نمایش خلاق، مسابقه، حضور در مدارس، حضور دانش آموزان در مراکز فرهنگی هنری کانون، سفالگری، نوشتن خلاق، کارگاه نقاشی، شعرخوانی، دعوت از نویسنده، خلاصه نویسی کتاب، تجلیل از اعضای کتابخوان، کتابسازی، اهدای کتاب به مساجد و کتابخانه ها، نشست های مربوط به کتاب و کتابخوانی با حضور اولیا تربیتی و والدین بخشی از فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان فارس در هفته کتاب و کتابخوانی است.