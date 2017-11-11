تکلیف شهردار خرمشهر در این هفته مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد بچاری پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای شهر خرمشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اگر استانداری به قول خود عمل کند، مصوبه انتخاب شهردار خرمشهر و تایید و یا رد گزینه منتخب برای تصدی سمت شهردار خرمشهر به زودی و در این هفته به سرانجام خواهد رسید.

شورای شهر خرمشهر در جلسه پیشین مصوب کرده بود تا زمان تشکیل کمیته تطبیق مصوبات جلسه تشکیل نخواهد داد و مصوبه ای جدید به تصویب نخواهد رساند که بچاری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در این خصوص از تشکیل کمیته تطبیق مصوبات توسط سازمان منطقه آزاد اروند هم خبر داد و گفت: کمیته تطبیق مصوبات در منطقه آزاد اروند تشکیل شده و اسامی اعضای کمیته که شامل نماینده دادگستری، نماینده شورای استان و منطقه آزاد اروند است، نیز از سوی این سازمان اعلام شده است.

وی در ادامه بیان کرد: مصوبات پیشین شورای شهر خرمشهر به خاطر اینکه مشمول زمان شده است نیازی به تصویب کمیته ندارد اما از این بعد مصوباتی که در صحن شورا به تصویب می رسند باید در کمیته تطبیق مصوبات بررسی شده و ظرف ۱۴ روز این کمیته باید پاسخ این مصوبات را اعلام کند .

رئیس شورای اسلامی شهر در ادامه با اشاره به لغو جلسه امروز جلسه شورای شهر دلیلی را برای غیبت سه تن از اعضای شورای پنجم خرمشهر در این جلسه اعلام نکرد و گفت: هر شخص غایب به طور حتم دلیلی برای غیبت خود دارد و در خصوص دلیل غیبت افراد نمی توان پیش داوری کرد.