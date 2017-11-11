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۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۴۵

نماینده مردم همدان در مجلس:

ورودی جاده ملایر به همدان در شأن استان نیست

ورودی جاده ملایر به همدان در شأن استان نیست

همدان - نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه ورودی جاده ملایر به همدان در شأن پایتخت فرهنگ و تمدن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرخجسته صبح شنبه در بازدید از عملیات عمرانی تعریض و ساماندهی ورودی جاده ملایر حدفاصل میدان امام حسن (ع) تا جاده سد اکباتان که باحضور معاون عمرانی استاندار، فرماندار همدان، رئیس راهنمایی و رانندگی و مسئولان اداره راه و شهرسازی انجام شد، گفت: متأسفانه ورودی جاده ملایر به همدان در شأن پایتخت فرهنگ و تمدن نیست.

وی گفت: مقرر شده این مسیر به طول ۲ کیلومتر چهار بانده شده و با ایجاد فضای سبز، تأمین روشنایی و ساماندهی اصناف توسط شهرداری، ورودی ملایر به همدان نیز از حداقل‌های یک کلان شهر بهره مند شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان همدان ورودی های تهران، ملایر و کرمانشاه به همدان را نیازمند سرمایه گذاری دولتی و خصوصی دانست و گفت: باید برنامه ریزی هدفمندی برای ساماندهی و جذب سرمایه گذاری در این ورودی ها صورت بگیرد و همدان برای گردشگر از بدو ورود دارای جاذبه باشد.

امیر خجسته گفت: در حال حاضر برای ساماندهی ورودی ملایر به همدان تمام مسئولان اعم از مدیر ارشد استان و شهرداری دست به دست هم داده اند و ما هم با تامین مقداری از بودجه و قیر رایگان سعی خود را برای ساماندهی هر چه زودتر این پروژه خواهیم کرد.

کد مطلب 4140748

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    نظرات

    • فرشاد IR ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ورودی های همدان افتضاح است.

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