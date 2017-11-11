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۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۵۹

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد؛

کشف ۳۷۰ کیلوگرم«تریاک» از خودروی سواری در رشتخوار

کشف ۳۷۰ کیلوگرم«تریاک» از خودروی سواری در رشتخوار

رشتخوار- فرمانده انتظامی خراسان رضوی از کشف ۳۷۰ کیلو تریاک از یک خودروی سواری در شهرستان رشتخوار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قادر کریمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جمعه شب خبری مبنی بر ورود محموله سنگین مواد مخدر به شهرستان رشتخوار با یک دستگاه پژو ۴۰۵ تیمی به اطلاع ماموران رسید که بلافاصله اقدام لازم برای توقیف این محموله آغاز شد.

وی افزود: تیم های پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی و شهرستان رشتخوار با کنترل محورهای مواصلاتی خودرو حامل مواد مخدر را بامداد شنبه شناسایی کرده و به راننده خودرو دستور ایست دادند که راننده با سرعت زیاد متواری شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد: پس از دقایقی تعقیب و گریز پژو ۴۰۵ را با بکارگیری قانون سلاح متوقف و در بازرسی از آن ۳۷۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

وی بیان کرد: در این عملیات راننده خودرو حامل مواد مجروح که سریعا  توسط عوامل اورژانس به صورت تحت الحفظ به مرکز درمانی منتقل و تحت درمان قرار گرفت.

کد مطلب 4140754

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