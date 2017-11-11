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۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۵۷

معاون راهداری استان همدان عنوان کرد:

شانه‌سازی ۱۴۲ کیلومتر از راه‌های استان همدان

شانه‌سازی ۱۴۲ کیلومتر از راه‌های استان همدان

همدان - معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان از شانه سازی ۱۴۲ کیلومتر از راه های استان طی ۷ ماهه نخست امسال خبر داد.

حمیدرضا پرورشی خرم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در ۷ ماه نخست سال اظهار داشت: رگلاژ ۳۶۴ کیلومتر از راههای شنی و رگلاژ و تسطیح دو هزارو ۶۲۶ کیلومتر از شانه راه‌های آسفالته از جمله این اقدامات است.

وی افزود: همچنین در این مدت اقداماتی چون پاک کردن و تنظیم قنوها با گریدر به میزان سه هزار و ۵۲۵ کیلومتر، یک هزار و ۷۵۲ مورد پاکسازی سطح راه از لاشه حیوانات و پاکسازی شانه و حریم راه از نخاله و زباله به میزان چهار هزار و ۹۰۰ کیلومتر انجام شده است.

پرورشی خرم ادامه داد: از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت، تنقیه و لایروبی هزار و ۵۱ پل و تعمیر، مرمت، احداث و تعریض ۳۲ پل بوده است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان اصلاح ۱۶ مورد پیچ های خطرناک، ۱۵ مورد اصلاح تقاطع ها و ۵۲ مورد ترانشه برداری راه های استان را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد.

وی عنوان کرد: اولویت کار در بخش راهداری، ارتقای ایمنی و نگهداری راه ها به عنوان ثروت ملی است و می‌تواند نقش مهمی در ایجاد امنیت جاده‌ای ایفا کند.

کد مطلب 4140758

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