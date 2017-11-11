۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۱۴

«اقتصاد هنر معاصر» در خانه هنرمندان ایران بررسی می‌شود

نخستین جلسه از سلسله نشست‌های «اقتصاد هنر معاصر» از سوی گروه هنر انجمن «اندیشه و قلم» و خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین جلسه از سلسله نشست های «اقتصاد هنر معاصر» که با عنوان «بررسی معنایی، آینده‌پژوهی و شیوه‌های نوین تبیین اقتصاد هنر معاصر» روز یکشنبه ۲۱ آبان ساعت ۱۷ در تالار استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود مرتضی گودرزی دیباج، علی فرامرزی، سهراب هادی، محمدرضا مریدی و همچنین مژده طباطبایی مدیر گالری مژده به بیان دیدگاه‌های خود خواهند پرداخت.

در این نشست، تلاش می شود به پرسش‌هایی با این مضمون پرداخته شود که یک اثر هنری چگونه خلق می‌شود؟ آیا یک اثر هنری فی‌نفسه کالایی‌ است که معادل اقتصادی دارد؟ عیار و بهای یک اثر هنری چگونه تعیین می‌شود یا به عبارتی دقیق‌تر چگونه باید تعیین شود؟ اعتبار اثر هنری به چه معنایی‌ست؟ و بعد از خالق اثر چه کسی مالک یک اثر هنری است؟

خانه هنرمندان ایران در خیابان آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی واقع شده است و حضور عموم علاقه‌مندان و اهالی رسانه در این نشست آزاد است.

