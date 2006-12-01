توقف "سومین روز پس از مرگ" در مراحل فنی

شیخ طادی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: "فیلم هم اکنون به دلیل مشکلات مالی تهیه کننده در مرحله صداگذاری و موسیقی متوقف شده است. "سومین روز پس از مرگ" به صورت تله فیلمبرداری شده و قرار بود یک نسخه 35 نیز از آن تهیه شود که فعلا به دلیل مشکلات این موضوع منتفی است."

"سومین روز پس از مرگ" نگاهی ویژه به مسئله مرگ دارد و درباره زن و شوهری است که با مرگ نوزادشان دچار بحران روحی می شوند. از دیگر عوامل فیلم می توان به مدیر تصویربرداری: ناصر محمودکلایه، طراح صحنه و لباس: بابک پناهی، طراح چهره پردازی: امیر اسکندری و بازیگران: خسرو شکیبایی، سپیده گلچین و فلور نظری اشاره کرد.

شیخ طادی درباره اکران "سینه سرخ" هم گفت: "این فیلم چندی پیش برای اولین بار در جشنواره فیلم رویش به نمایش گذاشته شد، اما زمان دقیق اکران عمومی آن هنوز مشخص نشده و فکر نمی کنم تا قبل از پایان سال نمایش داده شود."