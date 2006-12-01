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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۴

توقف "سومین روز پس از مرگ" در مراحل فنی

توقف "سومین روز پس از مرگ" در مراحل فنی

فیلم "سومین روز پس از مرگ" به کارگردانی پرویز شیخ‌طادی پس از پایان فیلمبرداری در مراحل فنی متوقف مانده است.

شیخ طادی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: "فیلم هم اکنون به دلیل مشکلات مالی تهیه کننده در مرحله صداگذاری و موسیقی متوقف شده است. "سومین روز پس از مرگ" به صورت تله فیلمبرداری شده و قرار بود یک نسخه 35 نیز از آن تهیه شود که فعلا به دلیل مشکلات این موضوع منتفی است."

"سومین روز پس از مرگ" نگاهی ویژه به مسئله مرگ دارد و درباره زن و شوهری است که با مرگ نوزادشان دچار بحران روحی می شوند. از دیگر عوامل فیلم می توان به مدیر تصویربرداری: ناصر محمودکلایه، طراح صحنه و لباس: بابک پناهی، طراح چهره پردازی: امیر اسکندری و بازیگران: خسرو شکیبایی، سپیده گلچین و فلور نظری اشاره کرد.

شیخ طادی درباره اکران "سینه سرخ" هم گفت: "این فیلم چندی پیش برای اولین بار در جشنواره فیلم رویش به نمایش گذاشته شد، اما زمان دقیق اکران عمومی آن هنوز مشخص نشده و فکر نمی کنم تا قبل از پایان سال نمایش داده شود."

کد مطلب 414077

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