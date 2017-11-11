کمک ۷ میلیارد دلاری آمریکا و متحدانش به ارتش افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیفنس نیوز، مقامات آمریکایی اعلام کردند که این کشور و متحدانش در ۶ سال آینده ۷ میلیارد دلار به ارتش افغانستان کمک خواهند کرد.

ژنرال «فلیپ استیوارت» فرمانده نیروی هوایی آمریکا و مشاور «ماموریت حمایت قاطع» ناتو در افغانستان اعلام کرد که این کمک‌ها برای تقویت و افزایش نیروی هوایی افغانستان صورت می‌گیرد.

استیوارت خاطرنشان کرد که ناتو و آمریکا قصد دارند نیروهای هوایی افغانستان را از 8 هزار نفر به ۱۲ هزار نفر افزایش دهند.

این نظامی ارشد آمریکا همچنین گفت که واشنگتن و متحدانش در نظر دارند تا شمار بالگردهای نیروی هوایی افغانستان را نیز افزایش دهند.

وی افزود که قرار است تعداد بالگرد های نیروی هوایی افغان از ۱۲۴ به ۲۵۹ فروند افزایش یابد.

فرمانده نیروی هوایی آمریکا همچنین گفت که وزارت دفاع این کشور قصد دارد تا به ارزش ۸۱۵ میلیون دلار سلاح و مهمات نیز به افغانستان کمک کند.

این گفته‌ها درحالی مطرح می‌شود که نیروی هوایی افغانستان، در حال حاضر ۱۲۴ فروند بالگرد در اختیار دارد و بخشی از این بالگردها ساخت روسیه هستند.

چندی قبل ۴ فروند بالگرد آمریکایی «بلک هاک» به نیروی هوایی افغانستان داده شد و قرار است از این بالگردها به جای مدل روسی «می‌۱۷» استفاده شود که تعمیر آنها هزینه‌ بالایی دارد.