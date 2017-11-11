شورای هیئات مذهبی مشهد آماده خدمت رسانی به زائران پیاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم لطفیان صبح شنبه در جمع کاروان های زائران پیاده امام هشتم(ع) با اشاره به اینکه امسال شورای هیئات مذهبی مشهد با تمام توان برای خدمتگزاری آمادگی دارند و برای رفع مشکلات زائران پیاده گام های مطلوبی برداشته شده است اظهار کرد: درک محضر امام معصوم (ع) آن چنان ارزشمند است که حتی غیر مسلمانان نیز حتی با تحمل مشقت و سختی در راستای آن تاکید داشته اند.

وی با اشاره به روایتی از اصول کافی افزود: خداوند متعال دین اسلام را برترین آیین ها و پیامبر اکرم(ص) و خاندان آن حضرت را بهترین پیشوایان قرار داده است و هر وجدان آگاهی به سمت آن گرایش پیدا می‌کنند. سفرهای زیارتی وجود انسان را پالایش و زمینه درخشش انوار اهل بیت(ع) را فراهم می کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی امام معصوم را حاضر در تمام صحنه های زندگی انسان ها دانست و گفت: صرف حضور در محضر معصومان گره گشاست و کسانی که با عبور از مشکلات به زیارت می روند بیشتر مورد عنایت قرار می گیرند.

وی ابراز کرد: مشهد در دهه پایانی ماه صفر پذیرای خیل عظیمی از مشتاقان زیارت امام هشتم(ع) است که افتخار میزبانی و پذیرایی از آنها نصیب مردم مشهد شده است.

لطفیان با تاکید به مردمی بودن و مردمی ماندن این حرکت و تثبیت شرایط موجود گفت: مردم باید برای پذیرایی از زائران دهه پایانی ماه صفر آغوش بگشایند.