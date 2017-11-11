شرایط ادامه بیمه پردازی اختیاری برای دارندگان کارت پایان خدمت

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به قانون اصلاح تبصره ماده ١٤ قانون کار و قانون استفساریه آن ، مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون تأمین اجتماعی به عنوان سابقه خدمتی پذیرفته می شود و دارندگان کارت پایان خدمت که متقاضی بیمه اختیاری هستند می توانند نسبت به ادامه بیمه پردازی خود اقدام کنند.

بر این اساس متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری در صورت تمایل می توانند با مراجعه به هریک از شعب تأمین اجتماعی و ارائه کارت پایان خدمت ، با احراز سایر شرایط مقرر نسبت به ارائه درخواست و انعقاد قرارداد بیمه اختیاری اقدام کرده و با پرداخت حق بیمه متعلقه تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته و به تبع آن از تعهدات قانونی مربوطه شامل بازنشستگی ، ازکارافتادگی ، فوت و خدمات درمانی بهره مند شوند.