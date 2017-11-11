گردشگری در اصفهان به یک صنعت تبدیل نشده است

مهدی نریمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صنعت گردشگری در حالی در اصفهان شکل می گیرد و باید به گردشگرانش بالید که گردشگران پایداری داشته باشد و نه رهگذر از جاده های اصفهان باشد و تنها آماری بالا بلندی از ورودی و خروجی به اصفهان را به عنوان گردشگر بدهند.

وی بیان داشت: هنوز گردشگری در اصفهان به مرحله صنعت نرسیده است و امروز بیشترین بار گردشگری روی دوش بخش خصوصی است در حالی که باید ۱۲۶ ارگان مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد صنعت گردشگری نقش داشته باشند.

رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان ادامه داد: گردشگری زمانی به صنعت مبدل می شود که شاهد موازی کاری و دخالت دولت در این حوزه نباشیم بلکه دولت تسهیلات و برنامه های حمایتی خود را در حوزه گردشگری از بخش های خصوصی و در راس آن میراث فرهنگی که متولی اصلی آن است، اختصاص دهد.

وی بیان داشت: ایجاد تسهیلات بانکی، حمایت های بیمه ای، کم کردن نرخ مالیات از سازمان های گردشگری از جمله حمایت های مورد نظر ماست.

نریمانی با گلایه از شهرداری که طی یکسال گذشته به دنبال کار اقتصادی و تصدی گری در حوزه گردشگری بوده در حالی که از حیطه وظایف شهرداری خارج است، ادامه داد: اگر تاکنون میراث فرهنگی نتوانسته وظایف گردشگری خود را انجام دهد، چون دستخوش یکسری از اتفاقات سیاسی بود.

کم کاری شهرداری و شورای شهر اصفهان برای کاهش عوارض ساخت هتل

وی اضافه کرد: در حال حاضر شیراز در حوزه گردشگری و هتل سازی از اصفهان پیشی گرفته است و این درحالی است که کم کاری شهرداری و شورای شهر طی ۱۰ سال گذشته برای صفر کردن عوارض هتل سازی سبب شد که اصفهان با وجود تمام ظرفیت ها در حوزه گردشگری عقب بیفتد.

نریمانی اعلام کرد: بخش خصوصی از سه سال گذشته در حوزه گردشگری به طور جدی کار و سرمایه های زیادی را جذب کرده است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی در شرایطی در حوزه گردشگری کار می کند که تاکنون با ارزش افزوده کمتر از ۳۰ درصد کمر خم نکرده است.

رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان بیان داشت: بالاترین امتیازی که ایران در جذب گردشگر دارد، امنیت شهرهای آن است و ما باید از تمام ظرفیت هایی که داریم به بهترین نحو برای جذب گردشگر استفاده کنیم.