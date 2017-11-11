حسین عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه هیئت‌وزیران در تیرماه امسال با اختصاص ۳۱۸ میلیارد و ۷۷۸ میلیون تومان اعتبار و تسهیلات بانکی به زلزله‌زدگان خراسان شمالی موافقت شد.

عظیمی عنوان کرد: این اعتبار برای جبران خسارات ناشی از زلزله و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخش‌های آسیب‌دیده از زلزله ۵.۷ ریشتری اردیبهشت‌ماه خراسان شمالی اختصاص پیدا کرد.

عظیمی تصریح کرد: ۲۸۳ میلیارد تومان به‌منظور بازسازی و تعمیر مسکن زلزله‌زده روستایی و شهری اختصاص پیدا کرد که تاکنون ۵۰ درصد آن جهت پرداخت به زلزله‌زدگان به بانک‌های استان ابلاغ‌شده است.

وی با اشاره به اینکه ۷۸میلیارد تومان کمک بلاعوض، هزینه‌ای و تملک دارایی نیز برای کمک به جبران خسارت‌های زلزله در استان تصویب شد، افزود: سهم اعتبارات تملک دارایی ۱۵ میلیارد تومان بود که ۶میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن پرداخت‌شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی افزود: در جریان زلزله اخیر در خراسان شمالی، چهار هزار و ۹۴۹ واحد مسکونی شامل دو هزار و ۵۰۰ مسکن شهری و دو هزار و ۴۴۹ مسکن روستایی تخریب شد که نیازمند احداث دوباره است.

عظیمی گفت: ۹ هزار و ۶۶۱ منزل مسکونی در استان نیز با خسارت‌هایی روبرو شد که نیازمند تعمیر است.