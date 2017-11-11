۳۰ درصد دیابتی ها در کشور درمان نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی در نشست خبری روز جهانی دیابت گفت: بر اساس ارزیابی های کلی در دنیا حدود ۴۲۲ میلیون نفر به دیابت مبتلا هستند. در منطقه مدیترانه شرقی نیز حدود ۲۰ میلیون نفر دیابت دارند که ۱۵ درصد آن در ایران هستند.

وی افزد: ۱۱.۵ درصد مردان ایران و ۱۲.۹ درصد زنان ایرانی دیابت دارند. بیش از ۱۰ درصد از جمعیت بالای ۲۵ سال کشور نیز به دیابت مبتلا هستند. در افراد بالای ۵۰ سال تقریبا ۵۰ درصد دیابت دارند یا مشکلات گلوکزی دارند.

رئیس پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: یکی از دلایل ابتلا به دیابت چاقی است، چاقی به عنوان یک ریسک مهم در دنیا و کشور ما مطرح می شود. در دنیا حدود ۱۲۴ میلیون کودک به چاقی مبتلا هستند و بیش از ۶۷۰ میلیون نفر فرد بالغ دچار چاقی هستند.

لاریجانی ادامه داد: در کشور ما در میان کودکان و نوجوانان، در دختران ۸.۶ درصد و در پسران حدود ۱۰ درصد چاقی وجود دارد. در بالغین نیز ۳۳ درصد خانم ها و ۲۰ درصد آقایان به چاقی مبتلا هستند در جمع یک چهارم جمعیت ایران از چاقی رنج می برند. اگر همین مسیر را پیش بگیریم در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۷.۶ درصد مردان و حدود ۴۰ درصد زنان ایرانی دچار چاقی خواهند شد.

وی افزود: دیابت یک بیماری شایع است که عوامل مختلفی مانند چاقی، چربی خون، فشار خون بر روی آن تاثیر می گذارد. حدود ۳۰ درصد ایرانیان فشارخون بالایی دارند و یک چهارم ایرانیان نیز چربی خون بالایی دارند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: مطالعات نشان می دهد اگر آیتم یک ساعت پیاده روی را در نظر بگیریم، حدود ۹۰ درصد ایرانیان فعالیت فیزیکی بسیار کمی دارند. ۵۷ درصد جامعه ما با در نظر گرفتن یک ملاک نسبتا ساده فعالیت فیزیکی کمی دارند.

رئیس پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کرد: تقریبا در کشورمان دسترسی به داروی دیابت مناسب است و صد در صد افراد دیابتی می توانند به داروها دسترسی پیدا کنند ولی متاسفانه حدود ۷۰ افراد دیابتی از این داروها استفاده می کنند و ۳۰ درصد دیگر پیگیر درمان خود از این طریق نیستند که به نظر می رسد مشکل اصلی افراد در آگاهی است که می بایست دیابت خود را کنترل کنند.

لاریجانی بیان داشت: حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور کنترل خوبی روی بیماری دیابت خود ندارند و همین باعث می شود عوارض ناشی از آن افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: دیابت در استان های مازندران، یزد، اصفهان شیوع نسبتا بالایی دارد و در استان هرمزگان نیز نسبت به گذشته شیوع آن افزایش یافته است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: در هشتم آذرماه امسال یک آکادمی دیابت در ایران با همکاری کشور ایتالیا تاسیس می شود و هدف آن ارتقای پروتکل های دیابت، افزایش ارتباط با نهادهای تاثیرگذار و آگاهی رسانی در سطح کشور است.

لاریجانی ادامه داد: ۱۵ درصد از بیماری های دیابتی دچار عوارضی از قبیل قطع عضو می شوند، دیابت بیماری است که تمام ارگان های بدن را به نوعی درگیر می کند. ۱۵ درصد از هزینه های نظام های سلامت در دنیا صرف دیابت و عوارض آن می شود.