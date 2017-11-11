پروژه های سرمایه گذاری برای پرند در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر ظهرامروز، وطن خواهی ظهر شنبه در جلسه ای که با حضور مدیران فازهای ۱ و ۲ شهرک صنعتی پرند، مشاوران اقتصادی و نماینده شهرداری پرند برگزار شد، با بیان این که شهر به مانند یک موجود زنده بوده و نیازمند هویت اجتماعی است، اظهار داشت: شهر فقط ساختمان و ساخت و ساز نیست و آنچه که باعث پویایی و هویت یک شهر می شود، احساس تعلق و رضایتمندی شهروندان نسبت به آن شهر است.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، عنوان کرد: اگر به مسئله اشتغال زایی در پرند توجه نشود و شهروندان نتوانند زندگی و درآمد مناسبی داشته باشند، شاهد آسیب پذری جامعه شهری، عدم تمایل به سکونت و همچنین مهاجرت معکوس از این شهر خواهیم بود.

عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان این که پروژه های سرمایه گذاری خوبی برای پرند در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال زایی باید در ۳ مقطع کوتاه، میان و بلند مدت برنامه ریزی کرد و در تمامی این مراحل نقش شهرک صنعتی در حوزه تقاضا به شدت حائز اهمیت است.

وی با تاکید بر لزوم عارضه یابی و تهیه بانک اطلاعاتی طرف عرضه و تقاضای کسب و کار و همچنین شناخت ظرفیت های موجود در پرند، اظهار داشت: فضای کسب و کار و بازار کار پرند باید از دو وجه عرضه و تقاضا مورد توجه قرار بگیرد.

وطن خواهی اظهار داشت: شناخت و بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود پرند، رفع مشکلات تولید و توسعه شهرک های صنعتی پرند، نیاز سنجی بازار کار، آموزش نیروی کار متخصص و ماهر، مهارت پروری، حمایت از کار آفرینان و توجه به فرصت های سرمایه گذاری از برنامه هایی است که می تواند منجر به بهبود چرخه کسب و کار در شهر جدید پرند شود.