امیر عظیمی زمستان معرفی می شود/کشف پدیده ها با مشورت علیرضاقربانی

محسن رجب پور مدیرعامل شرکت «ترانه شرقی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فراخوان اخیر پروژه کشف استعدادهای موسیقی ایران توضیح داد: حامد همایون اولین خروجی پروژه کشف استعدادهای موسیقی شرکت «ترانه شرقی» بود که موفقیت آن طرح باعث شد فاز جدید این پروژه از چندی پیش با انتشار فراخوان در سه حوزه ترانه، آهنگسازی و تنظیم آغاز شود. همزمان با انتشار فراخوان نیز کار بررسی آثار ارسالی توسط هیات انتخاب آغاز شده و ما به زودی در حوزه های ترانه، آهنگسازی و تنظیم استعدادهای جدیدی را معرفی می کنیم.

وی درباره نحوه کشف هنرمندان مستعد در حوزه موسیقی ایرانی بیان کرد: ما خیلی سعی داریم که در حوزه موسیقی ایرانی نیز بتوانیم شاهد ظهور و بروز استعدادها باشیم چراکه گسترش موسیقی اصیل هر کشور امر مهمی است و خود من نیز علاقه مندی شخصی دارم که بتوانم در موسیقی ایرانی پدیده منحصر به فردی را معرفی کنم.

این فعال عرصه موسیقی اضافه کرد: در باب این موضوع از نظرات علیرضا قربانی به عنوان یکی از مطرح ترین خوانندگان موسیقی ایرانی استفاده می کنیم که امیدوارم با استمرار این جلسات به زودی شاهد معرفی پدیده های موسیقی کشورمان در حوزه آهنگسازی و تنظیم و خوانندگی باشیم. البته ما در حوزه موسیقی تلفیقی هم کارهایی را انجام داده ایم که فعلا روی استعدادیابی آهنگسازان و تنظیم کننده ها متمرکز است زیرا معتقدیم انتخاب خواننده برای این ماجرا کار سختی نخواهد بود چون در کشور به قدر کافی خواننده های خوب داریم.

این تهیه کننده به معرفی یک خواننده جدید دیگر در زمستان امسال اشاره کرد و گفت: پروژه معرفی آثار امیر عظیمی به عنوان خواننده جدید شرکت «ترانه شرقی» مراحل خود را در موسسه طی کرده و این هنرمند آذر و دی ماه امسال با یک چهره نو به جامعه موسیقی کشور معرفی می شود.

مدیر اجرایی اسبق ارکستر موسیقی ملی در بخش پایانی صحبت های خود در پاسخ به پرسشی درباره شرایط فعلی این مجموعه دولتی گفت: از فعالیت های اخیر ارکستر باخبر نیستم اما همه علاقه مندان و دست اندرکاران موسیقی می دانند در آن دوره ای که بنده به همراه بزرگانی چون حسین علیزاده و فردین خلعتبری افتخار حضور در ارکستر را داشتیم دوران طلایی ارکستر موسیقی ملی شکل گرفت به طوری که تعداد مخاطبان این ارکستر از ۵۰۰ به ۵ هزار نفر افزایش پیدا کرد. من آرزو می کنم در دوره جدید با مدیریت و هدایت وزارت ارشاد حال و روز ارکستر ملی تغییر کند و ما بتوانیم شاهد اجراهایی پرشور از مجموعه ارکسترهای دولتی باشیم.