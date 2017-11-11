اجازه نمی دهیم محور شیعی در سوریه متمرکز شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، لیبرمن در واکنش به سرنگونی پهپاد در نزدیکی بلندی های اشغالی جولان اعلام کرد: ما هر اقدام تحریک آمیزی را به شدت پاسخ خواهیم داد.

وی ادعا کرد که دولت سوریه مسئول این آتش افروزی و نقض حاکمیت رژیم صهیونیستی است.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد: ما هرگز اجازه نمی دهیم که محور شیعی در سوریه به عنوان خط مقدم این جبهه در این کشور متمرکز شود.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که اسرائیل یک پهپاد در نزدیکی مرز جولان اشغالی را منهدم کرده است. «افیخای ادرعی» در صفحه توییتر خود نوشت که امروز یک هواپیمای بدون سرنشین به مرزهای بلندی های جولان اشغالی نزدیک شده بود که به وسیله سامانه دفاع هوایی اسرائیل منهدم شد.

بر اساس این خبر، این پهپاد به وسیله سامانه دفاع هوایی پاتریوت، ساقط شده است اما مشخص نیست که این پهپاد متعلق به کجا بوده است. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که این پهپاد ساخت روسیه بوده است.

بنا بر اعلام ارتش رژیم صهیونیستی، این پهپاد، ماموریت شناسایی داشت نه تهاجمی و به نظر می رسد متعلق به سوریه بوده است.