بهرام مشتاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بهترین نفرات برای حضور در رقابتهای کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان انتخاب شدند، اظهار داشت: از مهمترین مسایل و مشکلات این تیم از همان آغاز تمرینات آماده سازی، محدودیت زمانی بود و تیم ما نسبت به دیگر رقبای جهانی، کمی دیرتر استارت آماده سازی خود را زد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه کادر فنی و اردونشینان تیم زیر ۲۳ سال توانستند به رغم این محدودیت به شرایط روحی و جسمی مطلوبی برای حضور در رقابتهای جهانی دست یابند و هم اکنون از هر نظر مهیای حضور در این مسابقات باشند.

پیشکسوت کشتی ایران ادامه داد: البته من از مدتها پیش با اعزام تیم کشتی فرنگی امید به رقابتهای جهانی مخالف بودم، اما رسول خادم به عنوان رئیس فدراسیون کشتی به من گفت این تیم باید در این پیکارها به میدان برود تا بچه ها از رقبای اصل خود جا نمانند. حتی خادم در خصوص محدودیت زمانی هم معتقد بود، این شرایط برای تمامی تیمها یکسان بوده و همه کشورها با همین مشکل مواجه بودند.

مشتاقی با اظهار امیدواری به وفقیت تیم کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در رقابتهای جهانی گفت: شک نداشته باشید که اگر بچه ها در حد و اندازه های خود کشتی بگیرند، یکی از سکوهای اول تا سوم را کسب خواهند کرد. ضمن اینکه این تیم باید ادامه دهنده راه افتخارآفرینی اخیر کشتی فرنگی باشد و بتواند همچنان پرچم این رشته را در میادین جهانی بالا نگه دارد.

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی خاطر نشان کرد: گویا این دوره از رقابتهای جهانی امید بطور آزمایشی از شوی اتحادیه جهانی در نظر گرفته شده است و اگر این رقابتها با استقبال خوب کشورهای صاحب نام همراه شود، هر ساله در تقویم اجرایی اتحادیه جهانی گنجانده خواهد شد.

وی در پایان برای آزادکاران تیم امید هم آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدوارم تین کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران هم بتواند در رقابتهای جهانی لهستان، نتیجه خوبی کسب کند تا کمی از فشار حاصله از نتایج مسابقات جهانی بزرگسالان در فرانسه کاسته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی فرنگی امیدهای جهان روزهای ۳۰ آبان و اول آذرماه در کشور لهستان برگزار می شود که اسامی فرنگی کاران اعزامی ایران به این مسابقات به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: میثم دلخانی

۶۶کیلوگرم: امین کاویانی نژاد

۷۱کیلوگرم: فرشاد بلفکه

۷۵کیلوگرم: پیام بویری

۸۰کیلوگرم: مهدی ابراهیمی

۸۵کیلوگرم: مهدی فلاح

۹۷کیلوگرم: امیرحسین حسینی

۱۳۰کیلوگرم: امین میرزازده

سرمربی : حمید باوفا

مربیان : حسن حسین زاده- مهرداد اسفندیاری فر- روح اله میکائیلی -محمد شربیانی

سرپرست: مهدی شربیانی