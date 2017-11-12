معاونت جوانان ۱۰ سال جوان شد/ مشکل در تامین اعتبارات است

خبرگزاری مهر، گروه جامعه-ناصر جعفرزاده: چند ماه از تصدی محمدمهدی تندگویان بر معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان می گذرد. در این مدت اگرچه هنوز شاهد تغییری در رویه حاکم بر این معاونت نیستیم و خبری هم از ادامه طرح های پیشین یا حتی برگزاری ستاد ملی ساماندهی امور جوانان به گوش نمی رسد اما معاون جدید ساماندهی امور جوانان معتقد است تمرکز خود را بر ایجاد ساختارها و برنامه ریزی بلندمدت در حوزه جوانان قرار داده است. با او در همین مورد به گفتگو نشستیم:

*حوزه اجرایی جوانان در دولت‌های پیشین دستخوش تغییرات زیادی شده است. هرکسی مسئولیت این حوزه را برعهده گرفته، فعالیت‌هایی را در این زمینه انجام داده و کارنامه ای از خود به جا گذاشته است اما اگر از جوانان سوال کنید به شما خواهند گفت که اقدام موثری برای بهبود و بالا رفتن استانداردهای زندگی آنان صورت نگرفته است. به نظر شما مشکل چیست که برنامه های اجرایی از سوی دولت‌ها در زندگی جوانان دیده نمی شود؟

برای پاسخگویی به این پرسش باید توجه داشته باشیم که موضوع جوانان یک مسئله بین بخشی است و در دوره های مختلف، ساختار جوانان در کشور دچار تغییراتی شده است. در دوره ای این ساختار تحت عنوان سازمان ملی جوانان و معاون رئیس جمهور و در دوره بعد به عنوان یک معاونت ذیل وزارتخانه ورزش و جوانان مطرح شده است.

در یک نگاه کلی واقعیت تلخ این است که موضوعات مربوط به حوزه جوانان در سیاست گذاری کلی و ریل گذاری اصلی دولت‌ها مغفول ماند. متاسفانه در حوزه جوانان برنامه مدونی نداریم. ما چند دهه است که در کشور برنامه های پنج سال داریم همچنین افق چشم انداز در یک بازه زمانی مطرح شده اما در این برنامه ها مسائل جوانان مورد نظر قرار نگرفته است. البته کلیاتی در دولت و در برنامه ها مطرح شده که نهایتا منجر به تخصیص برخی اعتبارات شده است، اما هیچ سیاست‌گذاری مشخصی در این حوزه نیست و به طور طبیعی نمی توان انتظار اقدام موثری در مورد جوانان داشت وقتی برنامه مشخصی وجود ندارد.

برنامه ریزی برای جوانان دغدغه اصلی من پس از ورود به این حوزه است. در همین مدت کوتاه کمیته و کارگروه مورد نظر را تشکیل دادیم و قصد داریم فعلا در این حوزه یک سیاست‌گذاری کلان انجام دهیم. این برنامه قرار است چه حوزه جوانان سازمان شود یا در وضعیت فعلی باقی ماند، راهنمای اجرایی در حوزه جوانان باشد. با وجود این برنامه مدون هرکسی هم بعد از من به این حوزه وارد شود تکلیفش برای آینده جوانان مشخص است. بنابراین به طور خلاصه به دنبال این هستیم که یک برنامه بلندمدت در حوزه جوانان تدوین کنیم و به عنوان یک یادگاری قرار دهیم تا هرکس جای ما آمد روی این ریل‌گذاری حرکت کند.

*به نظر می رسد تا زمانی که موضوع احیای سازمان ملی جوانان یا تثبیت شرایط فعلی به قطعیت نرسد، نمی شود برنامه ریزی درازمدت و ساختارسازی پایداری برای این حوزه در نظر گرفت. پیشتر حمایت خود را از تشکیل سازمان ملی جوانان اعلام کرده اید. برنامه عملی شما در این زمینه چیست؟ با این پیش زمینه که برخی معتقدند ورود شما به معاونت به معنی چراغ سبز برای احیای سازمان است.

ریاست من بر سازمان ملی جوانان و معاونت رئیس جمهور یک موضوع حاشیه ای است. نیت من این نیست که بخواهم در این جایگاه قرار گیرم. این طبق اختیار و تصمیم رئیس جمهور است من تمام سعی خودم را در راستای اینکه این اتفاق بیفتد انجام می دهم. مذاکراتی را با دولت و مجلس برای احیای سازمان ملی جوانان شروع کرده ایم و به خاطر جوانان این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. البته ریاست من بر سازمان ملی جوانان و معاونت رئیس جمهور یک موضوع حاشیه ای است. نیت من این نیست که بخواهم در این جایگاه قرار گیرم. این طبق اختیار و تصمیم رئیس جمهور است. اگر مجلس به این سمت رفت و سازمان ملی جوانان تشکیل شد آن وقت رئیس جمهور تصمیم می گیرد که در این حوزه از چه شخصی استفاده کنند. اگر از من بخواهند در خدمت هستم. امیدوارم اول این اتفاق بیفتد و ما بتوانیم این خدمت را انجام دهیم بعد از آن مسائل دیگر حاشیه ای است.

*مهمترین نواقص یا نقدها به عملکرد دوره های پیشین معاونت جوانان را چه مواردی می دانید؟ در مواردی غلبه نگاه روانشناسی در برنامه های اجرایی معاونت موجب انتقاداتی از سوی کارشناسان شده بود.

ما نقد نمی کنیم. هرکس براساس دیدگاه خودش عمل کرده است. چه در معاونت جوانان یا هر جایگاه دیگری که قرار گیرم، از گذشته هم همینطور بوده که نگاه من نگاه ساختاری است. سعی کرده ام ساختار را بسازم. وقتی ساختار مشخص شد، برنامه نوشته شد و کلیات آن معلوم شد، دیگر مهم نیست که چه مدیری در آن جایگاه قرار گیرد. مگر اینکه مدیری قرار گیرد که تفکر ساختاری نداشته باشد و بخواهد ساختارها را نابود کند.

سازمانهای مردم نهاد امروز از لحاظ کمی رشد قابل توجهی داشته اند و تعدادشان از ابتدای دولت یازدهم ۲۰ برابر شده است و این مساله نیاز به مراقبت دارد باید ساختار مناسبی را پیش بینی کنیم و برنامه مدونی را در همه حوزه های مرتبط با جوانان از جمله مسکن، اشتغال و به ویژه تشکل‌های مردم نهاد که خیلی رنگ و بوی خوبی پیدا کرده داشته باشیم. سازمانهای مردم نهاد امروز از لحاظ کمی رشد قابل توجهی داشته اند و تعدادشان از ابتدای دولت یازدهم ۲۰ برابر شده است. این مساله و شبکه سازی در سراسر کشور نیاز به مراقبت دارد زیرا سمنها در حوزه های علمی، اقتصادی، مذهبی و ... واقعا به دولت کمک می کنند؛ نه تنها به دنبال پست و مقام نیستند بلکه در زمینه های مختلف در استان‌ها شهرستان‌ها و حتی در سطح محلات به دولت کمک می‌کنند. ما باید خودمان را خادمان این تشکلهای بی ادعا بدانیم. باید برنامه ای داشته باشیم تا به یک بلوغ خوب برسند. من نمی خواهم تفکیک کنم بین روانشناسی و مشاوره و ... فکر میکنم می توانیم ساختار مناسبی برای موضوع جوانان در سراسر کشور تدوین کنیم.

*از آخرین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان حدود ۴ ماه می گذرد. ارزیابی شما در مورد مصوبات گذشته و اثرگذاری آنها در حوزه جوانان چیست؟

مصوبات و خروجی‌های ستاد ملی ساماندهی امور جوانان مشخص است. در واقع مصوبات خوبی هم داشته ایم اما مشکل در تامین اعتبارات است. اگر دولت و مجلس نظارت بر تخصیص اعتبار سایر حوزه ها را در اختیار ما قرار دهد، این بسیاری از مشکلات در اجرایی شدن مصوبات را برطرف می کند. اگر در حوزه وزارت رفاه، راه و شهرسازی، اقتصاد و هر سازمانی که در حوزه جوانان کار می کند نقش تصمیم گیری در پرداخت اعتبارات را داشته باشیم این مشکل تا حد زیادی حل می شود.

ما پیگیر مصوبات هستیم و گزارش عدم همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها را به رئیس جمهور می دهیم. اما چون مدیریت اعتبارات دست ما نیست این مشکل را داریم. انتظار دارم در بخش اعتبارات دولت و مجلس کمک کنند تا ورود کنیم برای نظارت بر اجرای مصوبات. دولت باید در موضوع جوانان شاخصی را تدوین کند در وزارتخانه ها که امتیاز دهی عملیاتی برای وزارتخانه ها را مشخص کند.

*در دولت دوازدهم و از سوی رئیس جمهور یکی از معیارها برای سنجش عملکرد وزرا، استفاده آنها از جوانان در رده های مدیریتی اعلام شد. سنجش این موضوع برعهده معاونت ساماندهی امور جوانان است؟

سازمان امور استخدامی کشور این موضوع را پیگیری می‌کند و مدعی است این اتفاق افتاده است. در عمل هم جوانان زیادی وارد بدنه دولت شده اند. امیدوارم در مدل انتصابات هم تغییراتی رخ دهد. رئیس جمهور وزیر جوانی را معرفی کرد و وزرا هم به تبع، همین موضوع را سرلوحه کار خود قرار داده اند. در وزارت ورزش و جوانان هم شاهدیم که جوانترین مدیرکل دولت در حوزه ما منصوب شد. سن معاونت جوانان با این انتصابات ۱۰ سال کم شد. سایر وزرا مثل وزیر نفت و ... هم معاونان جوانی را منصوب کرده اند.