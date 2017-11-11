پاکسازی استان «دیالی» عراق از گروه تروریستی داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل النشره، «امیر مزهر العزاوی» فرمانده عملیات دجله اعلام کرد: عملیات گسترده برای تعقیب گروه تروریستی داعش در شمال شرقی استان دیالی عراق در حال انجام است.

وی اشاره کرد: با مشارکت نیروهای امنیتی متشکل از نیروی پلیس و ارتش و حشد شعبی و با پوشش هوایی جنگنده ها عملیات گسترده ای برای تعقیب عناصر گروه تروریستی داعش در مناطق «نفط خانة»، «خانقین» و مخصوصا منطقه «ثلاب» واقع در ۹۰ کیلومتری شمال شرق بعقوبه انجام شد.

العزاوی در ادامه گفت: این عملیات با هدف پاکسازی منطقه از لوث داعش و انهدام مقرهای این گروه به منظور تامین امنیت مناطق آزاد شده انجام می شود.

شایان ذکر است، دستگاههای امنیتی در استان دیالی اخیرا چند عملیات نظامی گسترده در تعقیب و اخراج بقایای گروه ترویستی داعش به منظور پاکسازی استان دیالی از گروه تفکیری تروریستی داعش انجام داده بودند.