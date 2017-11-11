گسترش همکاری بین دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و فرایبورگ آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، امروز شنبه ۲۰ آبان ماه، نشستی با حضور دکتر طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دکتر یوسفی معاون مدیریت توسعه و منابع با دکتر شاید عضو هیات علمی دانشگاه فرایبورگ آلمان، دکتر صلواتی از فعالان رشته سایکوسوماتیک در کشور آلمان و دکتر افشار عضو هیات علمی دانشگاه و رییس مرکز سایکوسوماتیک (روان تنی) در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

در این جلسه، مسئولین در ارتباط با «چهارمین کنگره بین المللی پزشکی روان تنی» که در روزهای ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه ۹۶ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد با یکدیگر به گفتگو نشستند.

همچنین به دلیل قبول دعوت رئیس دانشگاه فرایبورگ آلمان و حضور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در آوریل سال ۲۰۱۸ و با توجه به همکاری چندین ساله این دانشگاه با دانشگاه فرایبورگ در خصوص رشته سایکوسوماتیک، در این نشست در ارتباط با گسترش همکاری های علمی، تحقیقاتی و آموزشی رشته هایی از جمله آنکولوژی، نوروسایکیاتری، پاتولوژی، چشم پزشکی و اطفال به بحث و تبادل نظر پرداختند.

چهارمین کنگره بین المللی پزشکی روان تنی، توسط مرکز تحقیقات روان‌تنی، گروه روانپزشکی و گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری دانشگاه فرایبورگ آلمان و تعدادی دیگر از مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور از چهارشنبه ۲۴ آبان‌ماه سال جاری به مدت سه روز در این دانشگاه برگزار می شود.

هدف از برگزاری این کنگره، تبادل نظر متخصصان و صاحب‌نظران این عرصه در خصوص توسعه مطالعات پزشکی روان‌تنی در ایران، ترسیم نقش پزشکان خانواده در پیشگیری و درمان اختلالات روان‌تنی، تعیین حدود خدمات روان‌تنی در پزشکی خانواده، آموزش مبانی پژوهش و درمان روان‌تنی و توسعه همکاری‌های بین سازمانی و بین دانشگاهی ملی و بین‌المللی در این زمینه است.