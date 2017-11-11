ماجرای تجمع بیماران متابولیکی/تسهیل دسترسی به دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد هاشمی درباره تجمع ابتدایی و جلسه نهایی در حدود ۴۰ نفر از بیماران متابولیکی در مقابل سازمان غذا و دارو، گفت: صبح شنبه تعدادی از بیماران متابولیکی به دلیل تاخیر در دسترسی به داروهای مورد نیاز در مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کردند. ابتدا از آنها دعوت شد که در نمازخانه سازمان که با حضور قائم مقام اداره کل امور دارویی همراه بود موارد خود را مطرح نمایند که این امر به سرانجام نرسید.

وی افزود: سپس، مشاور رئیس سازمان در امور تفاهمنامه دارویی و قائم مقام اداره کل دارو به میان بیماران رفته و شنونده سخنان آنها شدند.

هاشمی ادامه داد: پس از صحبت مسئولان سازمان غذا و دارو با نمایندگان بیماران و برای جلوگیری از مشکلات تردد ناشی از ازدحام جمعیت، بیماران متقاعد شدند در سالن کنفرانس دفتر مدیر کل دارو جلسه را برگزار کنند.

وی افزود: پس از طرح مشکلات از سوی بیماران و خانواده های آنها، مشخص شد که بسیاری از موارد مطروحه بر اساس شرح وظایف قانونی اصولا به حوزه سازمان غذا و دارو مرتبط ننیست، به همین دلیل مدیرکل دارویی سازمان اغذا و دارو به آنها قول داد که مشکل عدم تامین دارو را به عنوان متولی قانونی این بخش حل خواهد کرد.

به گفته هاشمی، اولین اقدام عملی مدیر کل دارو در این راستا، برقراری ارتباط تلفنی با مدیر عامل شرکت وارد کننده داروهای آنان بود که مدیر عامل شرکت پس از تشریح مشکلات مجموعه تحت مدیریت خودش اعم از بدهی ها، عدم پرداخت مطالبات از سوی سازمان های بیمه گر و وام های دریافتی اخذ شده برای ترخیص داروهای معطل مانده که بیماران از طریق اسپیکر تلفن همزمان قادر به شنیدن مکالمات بودند؛ هماهنگی لازم برای توزیع دارو حتی با ۱۸ درصد ضرر را انجام داد تا پیرو آن بیماران تهرانی، امروز و بیماران شهرستانی روز دوشنبه همین هفته داروهای مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه مقرر گردید بیماران نماینده ای از بین خود برگزینند تا در مراجعات بعدی خواسته ها و مطالبات از طریق وی به سمع و نظر مسئولین برسد، تصریح کرد: در جلسه بین مسئولان دارویی سازمان غذا و دارو و بیماران مقرر شد خواسته آنان مبنی بر انجام پیوند و رهایی دائمی از بیماری به سازمان های بیمه گر انتقال داده شود تا در صورت رخداد این اتفاق، از هدر رفت بسیاری از هزینه های اضافی تامین دارو نیز جلوگیری بعمل آید. مسئولان نیز قول دادند خواسته بیماران را با ادله های منطقی به اطلاع سازمانهای بیمه گر رسانده، آنها را در اخذ تصمیم مناسب یاری رسانند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در پایان خاطر نشان کرد: تجمعی که ابتدا در مقابل ساختمان سازمان غذا و دارو و با ناراحتی، عصبانیت، التهاب و اقدامات احساسی شروع شده بود در نهایت در دفتر مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل این سازمان با ارائه تصمیمات معقول و قابل انجام مسئولان و لبخند و امیدواری بیماران به سرانجام رسید.