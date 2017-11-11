محموله بزرگ مواد مخدر در شهرستان دیلم کشف شد

سردار خلیل واعظی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای مقابله و مبارزه با مواد مخدر اقدامات بسیار خوبی در سطح استان بوشهر صورت گرفته است و شاهد کشفیات بالایی در سطح استان هستیم.

وی اضافه کرد: در همین راستا طی روزهای اخیر دو محموله بزرگ مواد مخدر در استان بوشهر کشف شده که بیانگر تلاش ویژه ماموران مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی استان بوشهر در این زمینه است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به کشف یک محموله به میزان حدود یک و نیم تن مواد مخدر در شهرستان دشتی در روز پنجشنبه گذشته، بیان کرد: یک محموله بزرگ دیگر نیز امروز در شهرستان دیلم کشف شده است.

جاسازی ماهرانه مواد مخدر

وی خاطرنشان کرد: افسران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دیلم صبح امروز به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و پس از بررسی این کامیون یک محموله بزرگ را کشف کردند.

واعظی افزود: در این کامیون ۳۴۴ کیلوگرم تریاک به صورت کاملا ماهرانه‌ای جاسازی شده بود که پس از برسی فنی خودرو کشف شد و یک متهم نیز در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: قاچاقچیان قصد داشتند این محموله مواد مخدر را از استان بوشهر به یکی از استان‌های غربی کشور منتقل کنند.