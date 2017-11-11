مصوبات سفرهای شهرستانی به هر قیمتی باید اجرایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز شنبه در نشست شورای اداری شهرستان ثلاث باباجانی اظهار داشت: سفر مدیران به شهرستانها باید منجر به رفع مشکلات مردم در شهرستانها شود.

وی افزود: ️اگر در سفرهای شهرستانی من، دستگاهی مبادرت به چاپ و نصب بنر کند، با فرماندار و دستگاههای عامل برخورد می‌کنیم.

بازوند افزود: ️مصوباتی که در سفرهای شهرستانی تصویب می‌شوند، به هر قیمتی باید اجرایی شوند.

استاندار کرمانشاه همچنین گفت: زمین چمن و استخر شهرستان ثلاث باباجانی تأمین شود.

بازوند از معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خواست پیگیر مصوبات شهرستان ثلاث باباجانی باشد.

استاندار کرمانشاه یادآور شد: تمام مصوبات سفر های شهرستانی با جدیت و به صورت ویژه رصد می‌شود و دستگاه های اجرایی باید مصوبات را اجرایی کنند.

وی گفت: مردم توقع و انتظار دارند، مسئولان نیز باید مصوباتی که برای آنها اجرایی نیست را اعلام کنند و خود و مدیر دستگاهشان باید پاسخگو بشوند.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: استان کرمانشاه دارای ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است که امی تواند فرصتی مناسب برای توسعه استان باشد.

بازوند افزود: طی این مدت بازدیدهای فراوانی از مرزهای مبادلاتی و بازارچه های استان داشته ایم و امروز نیز از بازارچه شیخ صله یک بازدید میدانی داشتیم.

وی گفت:️ گرچه این مرزها به لحاظ زیرساختی دارای مشکلاتی هستند ولی همچنان فرصت های بسیار خوبی برای توسعه استان محسوب می شوند.

بازوند بیان کرد:️ موضوع حل مشکلات موجود مرزهای مبادلاتی با جدیت در کارگروه ساماندهی بازارچه های مرزی دنبال می شود.

وی گفت: در بازدیدهای میدانی صورت گرفته از مرزهای رسمی و بازارچه های استان، مشکلات موجود شناسایی شده اند و راهکارهای لازم برای حل آن ها اندیشیده شده است.

بازوند افزود: نصب بنر در سفرهای شهرستانی مدیران ارشد استان یک کار بیهوده است که باید فرمانداران و دستگاه های مختلف از انجام آن خودداری کنند. بدیهی است در این زمینه با مدیران خاطی برخورد می شود.

استاندار کرمانشاه گفت: مدیران باید بدانند، مصوباتی که در سفرهای شهرستانی به تصویب می رسند بر اساس زمان بندی اعلام شده باید اجرایی شوند. در همین راستا روند اجرای این مصوبات توسط دستگاه ها با جدیت دنبال می شود. بنابراین مدیران از دادن وعده های غیر عملی خودداری کنند.

وی افزود:️ در بازدید میدانی که از پروژه های شهرستان داشتیم، جوانان منطقه تقاضایی در زمینه تکمیل سالن ورزشی، استخر و زمین چمن داشتند که تصمیمات لازم در زمینه تامین اعتبار و زمان بندی برای اتمام پروژه ها صورت گرفت.

بازوند گفت: در زمینه تخصیص آب سد آزادی برای حوزه کشاورزی و باغات شهرستان مشکلاتی در این نشست مطرح شد که برای حل آن ها با وزارت نیرو رایزنی می کنیم.

وی اظهار داشت:️ بیمارستان تازه آباد بر اساس زمان بندی اعلام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی استان تا تابستان سال آینده تجهیز و به بهره‌برداری می رسد.

استاندار کرمانشاه گفت: برخی از پروژه های عمرانی شهرستان ثلاث باباجانی نیازمند تامین اعتبار هستند که این موضوع در نشست آینده شورای برنامه‌ریزی استان مطرح می شود.

بازوند بیان کرد: راه های مواصلاتی شهرستان ثلاث باباجانی نیازمند تعریض و ترمیم هستند که این پروژه ها برای ادامه کار نیازمند تأمین اعتبار از وزارت راه و شهرسازی می باشند و در این زمینه اقدام می کنیم.