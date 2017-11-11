۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۲۵

تودیع و معارفه نماینده وزیر اقتصاد در هیات مرکزی گزینش برگزار شد

جلسه تودیع و معارفه نماینده وزیر اقتصاد در هیات مرکزی گزینش وزارت خانه انجام شد.

بهزاد یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در این جلسه که با حضور اسدالله وطنی دبیر هیات عالی گزینش کشور و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دارایی صورت گرفت در ابتدا مسعود کرباسیان از روند گزینش در دستگاه تشکر و خواستار نگاه ویژه گزینش وزارت خانه به جذب و استخدام اول شهرستانی ها شد.

 مشاور رسانه و روابط عمومی دبیرخانه هیات عالی گزینش کشور افزود: کرباسیان در این نشست همچنین عنوان کرد تمام کارها در وزارت اقتصاد نیازمند بررسی دقیق گزینش است و درخواست کرد در صورت امکان گزینش کار خود را با رسیدگی به پرونده های استخدامی شهر های کوچک شروع کند و این موضوع را اولویت کار خود قرار دهد.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد در ادامه ضمن تشکر از زحماتی که در این مدت حجت الاسلام ثقفی نماینده وزیر و دبیر هیات مرکزی گزینش وزارت خانه کشیده بود برای وی آرزوی موفقیت کرد، همچنین برای مهدی قدمی (نماینده و دبیر جدید) آرزوی توفیقات در روند کار گزینش در این هیات مرکزی را خواستار شد. وی همچنین خواستار سرعت بخشی به کار در جهت جذب نیروهای جوان شد و عنوان کرد نباید بگذاریم خبرهای شفاهی بر روی واقعیت ها سایه بیاندازد.

 مشاور رسانه و روابط عمومی دبیرخانه هیات عالی گزینش کشور افزود: در ادامه مهدی قدمی معاون منابع انسانی وزارت و پس از وی وطنی دبیر هیات عالی به بیان دیدگاه های خود پرداختند. وطنی ضمن بیان خاطره ای از خانواده اصیل و شهید پرور دکتر قدمی برای ایشان آرزوی سربلندی و موفقیت در راستای اهداف هیات عالی را خواستار شد و ضمن بیان این موضوع که با دید وسیع به گزینش نگاه شود و زیربال و پر افراد و پرسنل گرفته شود و ساماندهی نیروی انسانی کار جدید دبیر هیات مرکزی گزینش باشد، برای قدمی آرزوی سربلندی در راستای اهداف گزینش را از خداوند خواستار شد و از زحمات حجت السلام ثقفی نیز تقدیر و تشکر کرد.

