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۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۳۹

رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

فاز دوم کارخانه فولاد چهار محال و بختیاری ۳۰۰ شغل ایجاد می کند

فاز دوم کارخانه فولاد چهار محال و بختیاری ۳۰۰ شغل ایجاد می کند

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: فاز دوم کارخانه فولاد چهار محال و بختیاری ۳۰۰ شغل ایجاد می کند.

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فاز دوم کارخانه فولاد چهار محال و بختیاری ۳۰۰ شغل ایجاد می کند، اظهار داشت: فاز دوم کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی عنوان کرد: با بهره برداری کامل از پروژه کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری زمینه برای فعالیت ۵۵۰ نفر فراهم می شود.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در حال حاضر۲۵۰ نفر در زمینه احداث کارخانه فعالیت می کنند.

کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری زمینه ساز توسعه استان چهارمحال و بختیاری است

وی ادامه داد: کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری زمینه ساز توسعه استان چهارمحال و بختیاری است.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: راه اندازی کامل کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری موجب ایجاد شغل های غیر مستقیم بسیار زیادی خواهد شد.

وی تاکید کرد: بخش صنعت چهارمحال و بختیاری با راه اندازی کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری از توسعه بالایی برخوردار می شود.

کد مطلب 4141046

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