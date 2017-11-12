آخرین وضعیت درمانی جانباز قهرمان مرادعلی شیرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران، عبدالرضا عباسپور در توضیح تکمیلی در مورد آخرین وضعیت پرونده درمانی قهرمان جانباز مرادعلی شیرانی تصریح کرد: در روزهای اخیر نشست مشترکی با حضور این جانباز عزیز و مهندس کبیری از متخصصین ارتز و پروتز بنیاد شهید و امور ایثارگران در دفتر معاونت بهداشت و درمان بنیاد برگزار شد که طی آن تمامی مسائل تخصصی مربوط به پرونده درمانی ایشان بررسی شده است.

وی افزود: پس از برگزاری جلسه مقرر شد این جانباز برای انجام معاینات تخصصی در کلینیک آمپوتاسیون (کلینیک قطع عضو) حاضر شود تا توسط متخصصین ارتوپد و فیزیوتراپ مورد ویزیت قرار گیرد که دلیل انجام این معاینه مشخص شدن شرایط جسمی جهت دریافت اُرتز است که شامل بررسی مواردی چون پوکی استخوان و بررسی نیاز به جراحی می‌شود.

معاون بهداشت و درمان بنیاد با اشاره به طرح مسائل درمانی این جانباز قهرمان در چند روز گذشته توسط رییس فدراسیون کشتی در برخی رسانه‌ها گفت: امور پزشکی و درمانی تمام جانبازان بر اساس ضوابط و مقررات توسط بنیاد پیگیری می‌شود و رسیدگی به پرونده پزشکی این جانباز نیز مانند تمام عزیزان دیگری که برای خدمت به انقلاب اسلامی، سلامتی خود را تقدیم کرده‌اند از وظایفی است که بدون توجه به موضوعات تبلیغاتی در حال انجام است. ضمن اینکه پاسخ مقتضی به نامه فدراسیون کشتی نیز به صورت مکتوب با شرح جزئیات ارسال شده و به نظر می‌رسد با کسب اطلاع از جانباز عزیز و یا مطالعه نامه نیازی به مصاحبه و مکاتبه بعدی نیز نبوده است.