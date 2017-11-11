اعتبارات عمرانی کشور سال آینده ۳۰۰هزار میلیارد ریال کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقازاده پیش از ظهر شنبه در جلسه بررسی بودجه سال ۹۷ استان مرکزی در اراک ضمن بیان اینکه هدف جلسه تعریف چشم اندازی از سال ۹۷ نسبت به بودجه سال جاری است، اظهار داشت: سال آینده قطعا اعتبارات عمرانی کشور بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال نسبت به امسال کمتر است، بنابراین مسئولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با این واقعیت کنار بیایند.

استاندار مرکزی بیان کرد: بودجه استان مرکزی کم است و ما باید سعی کنیم در جلسه بررسی لایحه بودجه ای سال ۹۷ بودجه استان را به نسبت شاخصه های آن افزایش دهیم.

آقازاده اذعان داشت: باید سعی کنیم که بودجه استان مرکزی نسبت به استان های دیگر که هم از نظر ردیف بودجه ای و هم از نظر شاخص ها برابر هستند، کمتر نباشد.

وی اضافه کرد: باید چندین موضوع مهم مطرح شود تا استان از نظر شاخصه ها ارتقاء یابد و در نتیجه اصلاح بودجه ای را در پی داشته باشد.

استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: با توجه به وضعیت فعلی نفتی کشور نمی توان متکی به بودجه کشور باشیم و در نتیجه پیش بینی دقیق ارزی برای بودجه سال ۹۷ نخواهیم داشت.

آقازاده تصریح کرد: نکته قابل تامل این است که نگاهی ویژه به رایانه ها داشته باشیم و با حذف دهک های بالا از یارانه می توان مبلغ قابل توجهی از سالیانه ۴۰۰ هزار میلیارد ریال مبلغ پرداختی یارانه ها را صرف موارد دیگری از جمله تامین بودجه عمرانی کشور کرد.

وی ادامه داد: با تقسیم این مبلغ میان استان ها، ضمن درنظرگیری پرداخت یارانه به دهک های پایین، حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال سالیانه برای هر استان باقی می ماند و با این مبلغ می توان حدود هفت تا ۱۰ هزار میلیارد ریال برای استان درآمدزایی کرد.

استاندار مرکزی تشریح کرد: این درآمدهای خرد که در جیب مردم تاثیر چندانی نخواهد داشت در جایی هزینه خواهد شد که اشتغال، زیرساخت، توسعه عمرانی و... را ایجاد کند و حتی منفعت آن شامل حال کسانی که به این پول نیازی هم ندارند خواهد شد.

آقازاده در پایان اظهار داشت: غیر از این دولت منابع دیگری ندارد که امیدوار باشیم بر اساس آن بتوانیم مشکلات استان ها و کشور را در سال ۹۷ رفع کنیم بنابراین با همین شرایط به برنامه ریزی صحیح بپردازیم.