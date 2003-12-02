مقامات آمريكايي در مورد احتمال حملات جديد تروريستي در عربستان هشدار دادند

به گزارش خبرگزراي مهر به نقل از رويترز، مقامات سفارت آمريكا درعربستان سعودي امروزسه شنبه به شهروندان آمريكايي در مورد احتمال حمله تروريستي مجدد در يكي از مجتمع هاي مسكوني متعلق به اتباع غربي درعربستان هشدار دادند.

مقامات سفارت آمريكا در عربستان با توجه به اطلاعات امنيتي كه اخيراً كسب كرده اند از شهروندان آمريكايي ساكن عربستان سعودي خواسته اند تا از اقامت و رفت و آمد شبانه به مجتمع هاي مسكوني واقع در پايتخت عربستان خودداري كنند.