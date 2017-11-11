کشف و ضبط ۹۸ قطعه سهره در شهرستان ایجرود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، حامد تقی بیگلو از دستگیری ۲ نفر متخلف به جرم زنده گیری و خرید وفروش غیر مجازسهره خبر داد و افزود: این ۲ نفر به جرم خرید وفروش ۹۸ قطعه سهره دستگیر شدند.

تقی بیگلو ادامه داد: ماموران نیروی انتظامی در حین گشت وکنترل به خودویی در منطقه برخورد نمودندکه پس از بازرسی از خودروری متخلفین تعداد ۹۸ قطعه سهره که ۵ قطعه آن سهره طلایی و ۹۳ قطعه آن سهره معمولی به همراه ۳ عددقفس حمل پرنده کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه متخلفین غیر بومی هستند پرونده تخلف آنها تکمیل و جهت اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی شدند.

تقی بیگلو افزود: تمامی این پرندگان با توجه به داشتن شرایط پرواز امروزدر طبیعت رها سازی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایجرودضمن تشکر ازهمکاری ماموران نیروی انتظامی گفت: پرسنل خدوم نیروی انتظامی همواره پشتوانه محکمی برای مامورین یگان حفاظت محیط زیست بوده ودر ماموریت های مختلف پا به پای محیط بانان در حفاظت از محیط زیست تلاش می کنند.