ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه تهران تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عمید زنجانی - رئیس دانشگاه تهران در این نشست گفت: گروه های آموزشی دانشگاه باید تا پایان سال 86 ارزیابی درونی شوند تا در آینده فراهم کردن تسهیلات و امکانات برای این گروه ها بر اساس نتایج این ارزیابی ها صورت می گیرد.

دکتر "حجازی" - رئیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران نیز اظهار داشت: استقرار نظام ارزیابی کیفیت با توجه به تحولات دانشگاه تهران از نظر جمعیت دانشجویی، ساختار تشکیلاتی، برنامه ها و دوره های آموزشی ضروری است.

وی ادامه داد: در حال حاضر گام های اولیه برای ساختار سازی یک نظام تضمین کیفیت برداشته شده که تشکیل مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران به عنوان اولین مرکز در دانشگاه های کشور از فعالیت های مرتبط با این ساختار سازی است.

رئیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران گفت : ارزیابی درونی به عنوان اولین گام در تضمین کیفیت نظام دانشگاهی که با تاخیری دو دهه ای نسبت به دیگر کشورهای جهان به آموزش عالی ایران راه یافته است از مهمترین اهداف این مرکز است.

به گزارش مهر، در این جلسه طرح ساماندهی نظام ارزیابی کیفیت تدریس مورد بحث قرار گرفت و بر ارزیابی صحیح اعضاء هیات علمی که نتایج آن در توانمندسازی افراد نقش داشته باشد، تاکید شد.