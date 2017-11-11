ایران، هدف بزرگتر «محمد بن سلمان» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی جروزالم پُست، «نفتالی بنت» وزیر آموزش رژیم اشغالگر قدس امروز در مصاحبه ای با تمجید از اقدامات ریاض در بازداشت مقامات این کشور اعلام کرد: به نظر می رسد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در حال تحکیم و تقویت قدرت خود است و به تصویر بزرگتری که ایران است می‌نگرد.

وزیر آموزش رژیم اشغالگر قدس بدون اشاره به ماهیت جعلی این رژیم و تداوم اشغالگری های آن در منطقه خاورمیانه ادامه داد: منطقه ما (!) با آمریکا بسیار تفاوت دارد. در منطقه ما (!) دموکراسی وجود ندارد و نیاز است تا رهبران ما (!) برای ادامه حضور خود از زور استفاده کنند.

«نفتالی بنت» با طرح ادعائی مضحک اعلام کرد که بازوهای ایران در حال گسترش هلال شیعه در عراق، سوریه و لبنان هستند!

این مقام صهیونیست سپس توسعه اشغالگری های رژیم خود در اراضی اشغالی را اینگونه توجیه کرد: اگر فلسطینیان کشور خود را در کرانه باختری تأسیس می کردند، ایران در این کشور نیز نفوذ پیدا می کرد. هدف جمهوری اسلامی تسلط بر سایر کشورها است!