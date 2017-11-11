اهدای اعضای بدن بیمارمرگ مغزی گنابادی به ۴ نیازمند پیوند

محسن صاحبان ملکی بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار کرد: خانم زهرا مسکین ۴۱ ساله چند روز پیش بر اثر سکته مغزی پیشرفته به بیمارستان منتقل شد که متاسفانه پس از گذشت چند ساعت، تلاش کادر درمانی برای نجات جان بیمار بی‌نتیجه ماند.

وی افزود: بررسی های تکمیلی کادر پزشکی نشان از وقوع مرگ مغزی در بیمار داشت و این موضوع به اطلاع نزدیکان مریض رسید.

رئیس بیمارستان علامه بهلول گناباد خاطرنشان کرد: پس از آن با رضایت خانواده این بیمار کبد، قرنیه و پوست وی برای پیوند برداشته و به ۴ فرد نیازمند اهدا شد.