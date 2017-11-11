۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۱۸

فرمانده ارتش لبنان:

برهم‌زنندگان امنیت با مشت آهنین ارتش لبنان مواجه خواهند شد

«جوزف عون» فرمانده ارتش لبنان اعلام کرد هرکسی به دنبال بر هم زدن وحدت لبنان باشد با مشت آهنین ارتش لبنان روبه رو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جوزف عون فرمانده ارتش لبنان اعلام کرد: همبستگی ملی و همبستگی بین نیروهای ارتش و مردم سنگ بنای مملکت را تشکیل می دهند و ما درهر لحظه ای آماده رویارویی با طوفان مشکلات و بحران ها هستیم و این همبستگی بار دیگر سلاح همیشگی برای عبور از اوضاع استثنائی که بر کشور ما حاکم است خواهد بود.

وی تاکید کرد: ارتش هرگز در حفظ دستاورد ملی که به برکت خون شهدایش به دست آمده کوتاهی نخواهد کرد و وحدت و ثبات و امنیت کشور حفظ خواهد شد.

وی درادامه افزود: هر کسی که به فکر بهره برداری از شرایط کنونی کشور و در فکر برهم زدن امنیت ملی باشد با مشت آهنین پاسخ روبه رو خواهد شد چرا که دفاع از جان شهروندان و اموال آنها و سرنوشت دولت و موسسات وابسته به آن همانند دفاع از خاک وطن است و این خط قرمزی است که ما اجازه تعدی به هیچ کس را تحت هیچ شرایطی و به هیچ بهانه ای و تحت هیچ شعاری نخواهیم داد.

