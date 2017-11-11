به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جوزف عون فرمانده ارتش لبنان اعلام کرد: همبستگی ملی و همبستگی بین نیروهای ارتش و مردم سنگ بنای مملکت را تشکیل می دهند و ما درهر لحظه ای آماده رویارویی با طوفان مشکلات و بحران ها هستیم و این همبستگی بار دیگر سلاح همیشگی برای عبور از اوضاع استثنائی که بر کشور ما حاکم است خواهد بود.

وی تاکید کرد: ارتش هرگز در حفظ دستاورد ملی که به برکت خون شهدایش به دست آمده کوتاهی نخواهد کرد و وحدت و ثبات و امنیت کشور حفظ خواهد شد.

وی درادامه افزود: هر کسی که به فکر بهره برداری از شرایط کنونی کشور و در فکر برهم زدن امنیت ملی باشد با مشت آهنین پاسخ روبه رو خواهد شد چرا که دفاع از جان شهروندان و اموال آنها و سرنوشت دولت و موسسات وابسته به آن همانند دفاع از خاک وطن است و این خط قرمزی است که ما اجازه تعدی به هیچ کس را تحت هیچ شرایطی و به هیچ بهانه ای و تحت هیچ شعاری نخواهیم داد.