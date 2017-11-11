دولت با جدیت به دنبال حل مشکل پسماند و اشتغال جوانان گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت بعدازظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی، اظهار کرد: به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به جد پیگیر اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی در گیلان هستم.
وی با اشاره به پتانسیل ها و منابع طبیعی استان گیلان، افزود: داشتن منابع انسانی هوشمند و مناسب به منظور توسعه گیلان، یکی از ویژگیهای بارز این استان است.
زمینه سازی برای سرمایه گذاری خارجی
معاون رئیس جمهور در ادامه به وضعیت نامناسب پسماندهای موجود در استان گیلان و اقدامات دولت به منظور رفع این مشکل اشاره کرد و گفت: هماهنگیها و برنامه ریزی های لازم جهت رفع مشکلات پسماند منطقه سراوان و رودخانههای زرجوب و گوهررود با مسئولین استانی انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت با جدیت به دنبال رفع این مشکل زیست محیطی است، خاطرنشان کرد: دولت خود را متعهد میداند تا اعتبارات لازم جهت رفع مشکلات زیست محیطی و پسماند موجود در استان گیلان را تامین و فراهم کند.
نوبخت تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی و زیرساختی استان، پسماندها و رودخانهها، اشتغال جوانان و افزایش تولید را از اولویتهای کاری دولت دوازدهم دانست و تصریح کرد: با جدیت پیگیر و به دنبال حل مشکلات استان گیلان هستم.
وی با اشاره به بستر سازی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی، یادآورشد: دولت با تدبیر و درایت تمام با وجود تحریم های اتخاذ شده، تلاش کرد تا نفت را از یک میلیون بشکه به دو میلیون و ۶۳۸ هزار بشکه ارتقا دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت با این اقدام نشان داد که از منابع موجود به درستی استفاده کرده است، افزود: با توجه به ساز وکارهای پیشآمده توسط دولت جمهوریخواه در آمریکا شرایط متغیری در روابط اقتصادی و بینالمللی برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد که بر روی سرمایه گذاری، سرمایه گذاران خارجی در ایران بی تاثیر نبود.
وی در ادامه پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی با هدف فعال شدن واحدهای خصوصی را از منابع داخلی در سرمایهگذاری دانست و گفت: سال گذشته ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات به بیش از ۲۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شد.
افزایش ۶۴ درصدی بودجه دولت از سال۹۲ تاکنون
نوبخت همچنین بخش دیگری از منابع داخلی در جذب سرمایهگذاری را پرداخت بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان از محل خزانه توسط دولت برای طرحهای عمرانی عنوان و خاطر نشان کرد: در بهار امسال رشد سرمایهگذاری داخلی برای نخستین بار مثبت شد و به ۷/۱ درصد رسید.
سخنگوی دولت با بیان اینکه تکمیل راهآهن قزوین- رشت- انزلی- آستارا در راستای گسترش روابط و مبادلات کالایی در عرصههای بینالمللی یکی از تعهدات دولن است، تصریح کرد: توانایی جابجایی در حدود هشت تا ۱۰ میلیون تُن کالا از هندوستان به چابهار را داریم، که با اتصال خط ریلی میتوان این مقدار کالا را تا خط ریلی آستارا رساند.
وی در این باره یادآورشد: : موضوع ریل گذاری، شبکه سراسری کشور را بهم وصل می کند و برای تحکیم روابط اقتصادی با کشورهای منطقه اهمیت به سزایی دارد.
نوبخت در ادامه بودجه دولت در سال جاری را بیش از ۳۴۶ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در سال ۹۲ با شروع دولت یازدهم بودجه دولت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود، که از سال ۹۲ تاکنون ۶۴ درصد افزایش داشته است.
وی افزود :البته بودجه مذکور به طور کامل در سال جاری محقق نشده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه ایران باید در افق سال ۱۴۰۴ به یک کشور توسعه یافتهای تبدیل شود، اظهار کرد: سند پیشانداز ۲۰ ساله بعد از قانون اساسی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و توسعه ابعاد مختلفی در آن لحاظ شده است.
غیرقابل مذاکره بودن توان موشکی ایران
وی در ادامه در واکنش به اظهارات اخیر رئیسجمهور فرانسه نسبت به مذاکره در رابطه با قدرت موشکی ایران، گفت: با هیچ کشوری درباره ساخت موشک و مباحث نظامی مذاکره نمیکنیم و نیازی به رضایت سایر کشورها در این زمینه نداریم.
نوبخت موشک را جزء ابزارهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران دانست و ادامه داد : جمهوری اسلامی ایران برای تقویت توان دفاعی خود نیاز به اخذ اجازه از دیگر کشورها نداشته و در این زمینه با هیچ کشوری وارد مذاکره نمیشود.
معاون رئیسجمهور با تأکید براینکه از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مذاکرات مربوط به برجام به اتمام رسیده است، تصریح کرد: آنچه از طرفین انتظار میرود اجرای دقیق توافقات است چون درباره برجام چیز ناگفتهای وجود ندارد.
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