  1. استانها
  2. مرکزی
۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۵۴

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس:

تکمیل پروژه های دارای ردیف بودجه مستقل در دستور کار قرار گیرد

تکمیل پروژه های دارای ردیف بودجه مستقل در دستور کار قرار گیرد

اراک- نماینده مردم محلات و دلیجان درمجلس گفت: پروژه هایی که در استان ردیف بودجه مستقل دارند باید تامین اعتبار وتکمیل و طرح های مربوط به جدول۲۰ بودجه نیزفعال شوند که نیازمند بررسی موضوعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سلیمی روز شنبه در جلسه بررسی طرح های ملی استان مرکزی برای درج در لایحه بودجه سال٩٧ در اراک اظهار داشت: تقویت و فعال کردن طرح های ذکر شده در پنج بخش بهداشت و درمان، راه و حمل و نقل، آبرسانی، آموزش عالی و طرح های متفرقه باید در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: هر طیف از موارد ذکرشده بایستی به صورت موضوعی بررسی و برای ان تصمیم گیری شود.

سلیمی با اشاره به پروژه توسعه بیمارستان ولی عصر(عج) اراک ادامه داد: پروژه توسعه این بیمارستان از بودجه مستقل برخوردار است و نیازمند ۸۸۰میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل آن است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بسیاری از پروژه ها مانند بیمارستان شهرستان محلات که ردیف بودجه ملی و مستقل دارند جامانده اند و باید تامین اعتبار برای آنها در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان کرد: دانشکده پیراپزشکی شازند نیز ردیف بودجه ملی دارد، برای عملیاتی شدن این پروژه نیز بایستی تامین اعتبار و مجوز شورای عالی گسترش صادر شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فرای موارد ذکر شده، تحقق یافتن و اجرای عملیاتی پروژه ها  و جذب اعتبار برای آنها نیازمند همکاری و تلاش و پیگیری همه مسئولان در سطح استان است.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد اعتباراتی به منظور تکمیل و توسعه برخی پروژه های شهرستان های محلات و دلیجان اختصاص یابد که ازجمله آن تصویب اختصاص ۱۰ میلیارد ریال به منظور تکمیل زیرساخت و بهسازی دهکده گردشگری آبگرم محلات، ۱۰ میلیارد ریال به منظور تکمیل زیرساخت گردشگری غار نخجیر دلیجان، دو میلیارد ریال به منظور تکمیل زیرساخت محوطه تاریخی دودهک دلیجان و هشت میلیارد ریال برای تجهیز پایانه صادراتی گل و گیاه محلات است.

کد مطلب 4141176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها