به گزارش خبرنگارمهر، بعدازظهر شنبه با حضور ساحره میرسیدی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان، حسین اسماعیل پور فرماندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و مردم «حسن آقاجانی» به عنوان شهردار ماسوله معرفی شد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان در این مراسم با اشاره به وجود ۵۲ شهر در استان گیلان، اظهار کرد: شهرک تاریخی ماسوله در این میان برای مسئولان با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی دارای اهمیت خاص است.

ساحره میرسیدی با بیان اینکه نگاه مسئولان استان به ماسوله نگاه کلان کشوری است، افزود: در دولت رویکرد توزیع اعتبارات و هدفمندی پروژه ها مباحث کلانی وجود داشته که استان نیز به تبع همین رویکرد موضوعات اساسی هدف دهی می شود.

ضرورت داشتن برنامه راهبردی از سوی شورا و شهردار

وی با اشاره به موضوعاتی همانند ارتقای شاخص ها اعم از بودجه، ماشین آلات وسایر موارد، گفت: اما این مسئله در زمینه ماسوله با توجه به ظرفیت و پتانسیل حوزه گردشگری این شهر به گونه دیگری است.

مدیرکل دفتر امور شهری وشوراهای استانداری گیلان با تأکید براینکه این شهر نباید بر اعتبارات دولتی تکیه کند، تصریح کرد: این موضوع که ماسوله صرفا با بحث گردشگری به پیش می رود برکسی پوشیده نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هرگامی که در ماسوله برداشته می شود باید با نگاه ملی باشد، خاطرنشان کرد: در این زمینه نقش مردم این شهر بسیار تأثیرگذار است.

میرسیدی با بیان به اینکه متاسفانه در قبال این شهر کوتاهی هایی صورت گرفته است، ادامه داد: در حوزه شناسایی جاذبه های این شهر، ورودی نامناسب و نبود تعریف صحیحی از گردشگر و نداشتن روشنایی مناسب و تابلوهای راهنمایی کننده از جمله ضعف های این شهر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر و شهردار ماسوله باید برنامه راهبردی داشته باشند، افزود: بدون برنامه راهبردی به هر میزان که توانمند باشیم نتیجه ای حاصل نمی شود.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان همچنین با اشاره به هدف گذاری های انجام شده برای شهرداران، گفت: این هدفگذاری ها کیفی نبوده بلکه تأکید بیشتر بر روی کمیت است.

لزوم وجود یک تفکر قوی برای مدیریت ماسوله

در ادامه این مراسم فرماندار فومن با اشاره به قدمت تاریخی شهرک ماسوله و نوع فعالیت مردمان آن در سال های دور، اظهار کرد: با توجه به این قدمت و سابقه این شهر نیازمند یک تفکر بسیار قوی در مدیریت است.

حسین اسماعیل پور با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در حوزه ماسوله بازشدن مسیر ماجلان به ماسوله و فومن است، گفت: قرارداد دوم با پیمانکار بسته شده و انتظار داریم این راه شوسه را تا پایان سال داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر این حوزه تقویت شود شاهد ماسوله ای دیگر با میزان تردد و ترافیک بالا خواهیم بود و در تلاش هستیم تا در این حوزه زیرساخت های لازم ایجاد شود.

فرماندار فومن با اشاره به اینکه ماسوله از نظر سبک معماری و مدیریت سنتی نسبت به سایر شهرهای کشور شناخته شده تر است، تصریح کرد: ماسوله امروز گام های ثبت جهانی را بر می دارد ولی برای جهانی شدن باید ۱۰ آیتم انجام شود.

وی با بیان اینکه بخشی از این آیتم های در حوزه هایی انجام شده است، ادامه داد: بخشی دیگر نیازمند توجه ملی بوده و در توان استانی و شهرستانی نیست.