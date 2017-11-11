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۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۰۴

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد؛

شهرداری مشهد به رفع مشکلات اقشار محروم توجه کند

شهرداری مشهد به رفع مشکلات اقشار محروم توجه کند

مشهد- رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شهرداری مشهد باید به رفع مشکلات اقشار محروم و ساکنان حاشیه مشهد توجه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی ظهر شنبه در دیدار با شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اظهارکرد: نیازهای شهروندان مشهد و ارائه خدمات مناسب به زائران امام هشتم (ع) از مهم ترین موضوعاتی است که مدیران شهری مشهد باید به آن توجه داشته باشند.

وی افزود: حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی شهر و اهتمام خاص به اقشار محروم و آسیب‌پذیر به ویژه در حاشیه شهر مشهد از اهمیت خاصی برخوردار است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: خدمت به عزاداران اربعین حسینی و رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن(ع) و امام رضا (ع)  سعادتی برای خدمت گزاران مدیریت شهری مشهد است.

کد مطلب 4141200

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