توسعه بندر راهکار رفع بیکاری در خرمشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجی محمدعلی حسن زاده محمدی عصر امروز در آیین تودیع و معارفه مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر در آمفی تئاتر این اداره اظهار کرد: توسعه دریا محور، مقوله ای است که در بندر خرمشهر باید مورد توجه قرار گیرد چرا که نقش آن در توسعه شهرستان نقشی ویژه است.

وی، داشتن خرمشهری آباد را در گروه داشتن بندری فعال دانست و گفت: اگر در خرمشهر آرزوی شهری آباد وجود دارد و اگر این خواسته وجود دارد که فرد بیکاری در خرمشهر وجود نداشته باشد باید به این نکته توجه داشت که جای فعالیت و کار در بندر است.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی توضیح داد: در بخش های دیگر شهر توان تحرک بخشی و توسعه وجود ندارد و اگر خواهان کاهش تعداد افراد بیکار در خرمشهر هستیم باید به توسعه و ارتقای بندر این شهر توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه مردم خرمشهر با ذهنیت مثبت نسبت به بندر خرمشهر پیش از جنگ تحمیلی قادر به درک شرایط کاهش ظرفیت این بندر در اثر عوامل مختلف نیستند، افزود: در این شرایط و برای جلب رضایت مردم مهمترین شاخص آن است که آنقدر خوب کار کرد که دیگر فرد بیکاری در شهر خرمشهر وجود نداشته باشد.

حسن زاده محمدی ابراز امیداواری کرد که این نگاه در بین مجموعه بندری و مسئولان نهادینه شود و از همکاری، همدلی و پرهیز از حواشی به عنوان راهکار رسیدن به این منظور یاد کرد.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین نقش پشتیبانی و لجستیکی بندر خرمشهر در دوران دفاع مقدس و خلق حماسه مقاومت مردمی خرمشهر را یادآور شد و در ادامه حمایت سازمان بنادر و معاونت بندری و اقتصادی این سازمان از بندر خرمشهر را اعلام کرد.