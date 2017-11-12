آماده سازی اولین استارتاپ فکتوری کشور توسط بخش خصوصی

به گزارش ستاد خبری یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال، سورنا ستاری در حاشیه بازدید از این نمایشگاه اظهار داشت: ما هر ساله در نمایشگاه شاهد اتفاقات جدیدی هستیم که در این زمینه و در پی رشد استارتاپ ها فضای اطراف ما را تحت تاثیر قرار داده است.

ستاری در ادامه درخصوص طرح شامد تاکید کرد: در حوزه فضای مجازی یکی از مشکلات بزرگ بحث تعداد مجوزها و محیط کسب وکار است، این طرح وارد بحث مجوزدهی شده و جنبه سلبی آن بسیار پایین است. خوشبختانه در طرح شامد بسیاری از این مسایل دیده شده که می تواند در بهبود فضای مجازی موثر واقع شود .

وی با بیان اینکه این جایگاه هم اکنون به صورت توانی در حال رشد و گسترش است، ابراز داشت: نگرش جدیدی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تقویت استارتاپ وجود دارد بسیار مفید و ارزشمند است و باید انعطاف لازم را در این باره داشته باشیم تا خود را با وضعیت پیش رو تطبیق دهیم چرا که این یک فضای جدید است و قابلیت رشد ۱۰ برابری دارد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بر لزوم تقویت حوزه کسب و کار به واسطه بهره گیری از خدمات و حضور بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: بدون شک زمانی که حوزه کسب و کار از طریق بخش خصوصی تقویت و منتقل شود می تواند با اثرات بسیار مثبتی همراه باشد باید توجه داشت که این امر در گذشته وجود نداشت.

ستاری به برنامه های این معاونت در آینده پیش رو در خصوص شهر تهران اشاره کرد و بیان داشت: برای توسعه شهر تهران برنامه های مفصلی داریم و باید توجه داشت که آینده این شهر در برج سازی و مال سازی نیست، بلکه آینده این شهر در حوزه فناوری تعریف می شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین به آماده سازی اولین استارتاپ فکتوری توسط بخش خصوصی در آینده نه چندان دور اشاره کرد و گفت: در این باره باید محیط کسب و کار فراهم شود باید گفت هم اکنون مشکل اشتغال، محیط و اکوسیستم کسب و کار است .

وی بر حضور سرمایه گذار خطر پذیر نیز تاکید کرد و ابراز داشت: باید زیست بومی فراهم شود تا استارتاپ ها رشد کنند البته هم اکنون این حوزه به صورت توانی در حال گسترش است. یک استارتاپ خدماتی زمانی مناسب خواهد بود که هفته ای ۱۰ درصد رشد کند .

ستاری گفت: شرکت هایی که دانش بنیان می شوند بیش از ۱۰ الی ۲۰ نوع خدمات از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت می کنند، از جمله اینکه این شرکت ها از معافیت های مالیاتی و نیز معافیت املاکی و سربازی بهره منده می شوند.

وی به بحث شرکت های خلاق اشاره کرد و بیان کرد: بزودی بحث شرکت های خلاق را تعریف می کنیم و در این زمینه حمایت کردن از شتاب دهنده ها را در برنامه داریم.

ستاری تاکید کرد: شرکت های دانش بنیان قطعا از مکانیزم های قانونی برای حمایت برخوردارند و شرکت های خلاق از مکانیزم هایی استفاده می کنند که معاونت در اختیارشان قرار می دهد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در ادامه توسعه شتاب دهنده ها را یک اصول برشمرد و گفت: در راستای توسعه فضای مجازی آنچه که ما در آن کمبود داریم تولید محتوا است که امیداریم با برگزاری چنین نمایشگاهی به این مهم دست یابیم .

ستاری با اعلام اینکه رتبه ما در تولید علم به لحاظ تعداد مقالات پانزدهم است، افزود: دولت باید محیط کسب و کار را آماده کند و تصور می کنم بزرگ ترین مشکلی که در این حوزه داریم آماده نبودن محیط کسب و کار است .

به گفته ستاری، جایگاهمان در ابتدای دولت در حوزه کسب و کارهای نوین در دنیا ۱۲۱ بود اما امروز و در این مقطع به رتبه ۷۵ دست یافته ایم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگار ی درخصوص برنامه های این معاونت در راستای توسعه و گسترس طرح شامد بیان داشت: طرح شامد در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده که مجری آن وزارت ارشاد است و ما نیز موافق این طرح هستیم و معتقدیم باید نسبت به این مهم فرهنگ سازی شود.

وی به نقاط قوت این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: این طرح فرهنگ سازی در فضای مجازی را گسترش می دهد و به واسطه این طرح می توان متوجه شد چه محتوایی مناسب است و چه محتوایی مناسب نیست. ضمن اینکه این طرح جلوی نفوذ خارجی ها را می گیرد و بسترهای مناسب فعالیت برای شرکت های داخلی که پایه اصلی آن نیروهای انسانی خلاق و نو آور هستند را فراهم می کند.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه‌های دیجیتال با هدف آشنایی هر چه بیشتر فعالان حوزه دیجیتال و شرکت‌های فعال با آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه رسانه‌های دیجیتال از تاریخ ۲۰ الی ۲۶ آبان در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.