  1. استانها
  2. ایلام
۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۵۰

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد:

تردد ۲۰ هزار اتوبوس در مسیر ایلام-مهران

تردد ۲۰ هزار اتوبوس در مسیر ایلام-مهران

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام از تردد ۲۰ هزار اتوبوس در مسیر ایلام-مهران طی مدت اجرای طرح ترافیکی اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا همتی زاده امروز در جمع خبرنگاران  اظهار داشت: توجه به اتمام کنترل اتوبوس ها در پایانه مسافربری برکت شهرستان مهران، ثبت ساعت  و کنترل اتوبوس ها از طریق سامانه سپهتن در پاسگاه ایلام_مهران انجام می شود.

وی بیان داشت: با توجه به دو طرفه شدن مسیر ایلام_ مهران ،تردد اتوبوس ها در رفت و برگشت به محور اصلی ایلام- مهران منتقل شده است.

وی افزود: طی مدت اجرای طرح ترافیکی اربعین بیش از ۲۰ هزار اتوبوس در مسیر ایلام_ مهران تردد داشته اند که  با تمهیدات ترافیکی اندیشیده شده به نحو مطلوب تردد داشته اند.

وی در پایان گفت: اتوبوس یکی از پر اهمیت ترین وسایل نقلیه می باشد که به صورت آنلاین با استفاده از سامانه سپهتن توسط پلیس راه کنترل می شود.

کد مطلب 4141232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها