تردد ۲۰ هزار اتوبوس در مسیر ایلام-مهران

به گزارش خبرنگار مهر، رضا همتی زاده امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توجه به اتمام کنترل اتوبوس ها در پایانه مسافربری برکت شهرستان مهران، ثبت ساعت و کنترل اتوبوس ها از طریق سامانه سپهتن در پاسگاه ایلام_مهران انجام می شود.

وی بیان داشت: با توجه به دو طرفه شدن مسیر ایلام_ مهران ،تردد اتوبوس ها در رفت و برگشت به محور اصلی ایلام- مهران منتقل شده است.

وی افزود: طی مدت اجرای طرح ترافیکی اربعین بیش از ۲۰ هزار اتوبوس در مسیر ایلام_ مهران تردد داشته اند که با تمهیدات ترافیکی اندیشیده شده به نحو مطلوب تردد داشته اند.

وی در پایان گفت: اتوبوس یکی از پر اهمیت ترین وسایل نقلیه می باشد که به صورت آنلاین با استفاده از سامانه سپهتن توسط پلیس راه کنترل می شود.