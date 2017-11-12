تدوین برنامه توسعه پایدار توسط «یونیدو» تا سال ۲۰۲۱

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جوان شهرکی در افتتاحیه پنجمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی گفت: تا چند دهه قبل تصور می‌شد صنعتی شدن به معنی وارد کردن ماشین‌آلات است؛ از این رو در بسیاری از صنایع کشورهای در حال توسعه اقدام به واردات ماشین‌آلات به منظور صنعتی‌سازی شد.



وی با بیان اینکه توسعه پایدار نیازمند تغییر نگرش حکمرانی و مشارکت همه ذی‌نفعان، دولت‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و بین‌المللی است اظهار کرد: یونیدو در چارچوب اهداف پایدار برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند.



نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) اظهار کرد: این برنامه‌ها در راستای دستیابی کشورها به فناوری نوین و جسارت و تمایل آنها برای استفاده از روش‌های توسعه فناوری است.

وی یادآور شد: یونیدو از سال ۲۰۱۶ در کنار جمهوری اسلامی ایران و بر اساس برنامه‌های توسعه پنجم و ششم برنامه‌هایی را در راستای توسعه پایدار تدوین کرده است.



شهرکی بیان کرد: این برنامه تا سال ۲۰۲۱ میلادی در ایران با همکاری دولت و بخش‌های خصوصی و جامعه مدنی اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به برنامه های یونیدو بیان کرد: از این برنامه‌ها می‌توان به سیاست و خط مشی برای کمک به ایران در راستای گسترش توسعه صنعت پایدار، ایجاد شبکه به اشتراک‌گذاری دانش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ترویج توسعه صنعتی پایدار از طریق توسعه صنعت سبز و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار اشاره کرد.



وی خاطرنشان کرد: سازمان یونیدو تاکنون ۳۶۰ پروژه توسعه صنعتی در استان‌های کشور اجرایی کرده که برخی از آنها شامل برنامه‌های کیفی بهره‌برداری انرژی در شرکت‌های صنعتی، برنامه ملی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای برای شرکت‌هایی چون یخچال‌سازی و آبگرمکن‌های خانگی و برنامه طرح ملی اشتغال برای ایجاد کارآفرینی برای زنان پنج استان بوده است.



نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در ایران با تاکید بر اینکه استان آذربایجان شرقی قطب مهمی در توسعه صنعتی کشور است، ادامه داد: این استان ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به توسعه پایدار صنعتی را دارد و این سازمان همکاری‌های خود را برای توسعه این منطقه اعلام می‌کند.



شهرکی، طرح و توسعه منطقه ویژه بوشهر و تولید کیت‌های تشخیصی برای سرطان‌ها با همکاری وزارت بهداشت را از دیگر اقدامات این سازمان در راستای توسعه پایدار نام برد.