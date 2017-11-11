«أنصارالله» یمن خواستار تظاهرات گسترده مردم علیه سعودیها شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری سبا، دفتر سیاسی انصار الله یمن از مردم این کشور خواست در راهپیمایی روز دوشنبه این هفته به منظور مخالفت با محاصره دریایی، زمینی، هوایی و بندرگاهها این کشور توسط عربستان و همپیمانانش حضوری گسترده ای داشته باشند.

انصار الله یمن در این بیانیه اعلام کرد: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی درمخالفت با اقدام ائتلاف سعودی در محاصره گذرگاههای دریایی، زمینی، هوایی و بندرگاههای این کشور خواهد بود.

انصار الله یمن در پایان این بیانیه از مردم کشورش خواست وحدت ملی خود را به منظور تقویت جبهه داخلی حفظ کنند.