  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۰۰

«أنصارالله» یمن خواستار تظاهرات گسترده مردم علیه سعودیها شد

«أنصارالله» یمن خواستار تظاهرات گسترده مردم علیه سعودیها شد

انصار الله یمن از مردم این کشور خواست تا در مخالفت با محاصره زمینی، دریایی و هوایی یمن توسط ائتلاف سعودی، علیه این ائتلاف در صنعاء تظاهرات کنند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری سبا، دفتر سیاسی انصار الله یمن از مردم این کشور  خواست در راهپیمایی روز دوشنبه این هفته به منظور مخالفت با محاصره دریایی، زمینی، هوایی و بندرگاهها این کشور توسط عربستان و همپیمانانش حضوری گسترده ای داشته باشند.

انصار الله یمن در این بیانیه اعلام کرد: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی درمخالفت با  اقدام ائتلاف سعودی در محاصره گذرگاههای دریایی، زمینی، هوایی و بندرگاههای این کشور خواهد بود.

انصار الله یمن در پایان این بیانیه از مردم کشورش خواست وحدت ملی خود را به منظور تقویت جبهه داخلی حفظ کنند.

کد مطلب 4141244

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها